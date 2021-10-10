4 أطباء في ملتقى «أبوظبي للفنون»

المصدر: أبوظبي- البيان

نظم مجلس مؤسسة أبوظبي للفنون الثقافي الأدبي حلقة نقاشية في يوم الصحة النفسية العالمي، شارك فيها عدد من كبار الأطباء وهم: البروفيسور والمستشار النفسي أحمد النجار مساعد العميد للأبحاث والدراسات العليا في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أحمد جزار رئيس قسم الهضمية في مركز برجيل فرع الريم، والدكتور وسام عضاضة استشاري طب التجميل وزراعة الشعر في عيادة بروتو كلينك، وأدارتها سامية بدر مديرة الشراكات الاستراتيجية والإعلام في المؤسسة.

وقد استعرضت الحلقة محاور عدة، منها العوامل الاجتماعية والنفسية والبيولوجية، التي تحدّد مستوى صحة الفرد النفسية، كيف أثرت جائحة "كوفيد 19" على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، العلاقة بين الصحة النفسية والتحوّل الاجتماعي السريع الذي نعيشه الآن، أكثر الأعراض المنتشرة لتوتر الجهاز الهضمي وكيفية علاجها، أثر التوتر النفسي على الدماغ وضغط الدم، أخطاء التشخيص الطبي وآثاره على المدى البعيد، آثار عمليات التجميل الفاشلة على الصحة النفسية، مساهمة قطاع التجميل في السياحة العلاجية، وأهم الطرق التي تساعد في تخفيف التوتر والضغوط النفسية.

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي ومؤسسة أبوظبي للفنون (أداس) «إن الصحة النفسية مسألة في غاية الأهمية، وهناك حاجة ملحة لإعطاء الأولوية لها وتعزيز التوعية بها، وانتشار الأمراض النفسية والاجتماعية لا يشكل عبئاً على صحة المريض فقط بل عبئاً اقتصادياً أيضاً»، وأضاف: «دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً لخدمات الصحة النفسية، من خلال زيادة الاستثمار فيها خصوصا أن جائحة «كوفيد 19» جلبت معها العديد من التحديات، وغيرت حياتنا تغييراً جذرياً».