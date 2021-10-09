«الشارقة السينمائي» ينطلق تحت شعار «فكر سينما» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه عن بعد، حتى 15 أكتوبر الجاري، مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات.

وتقدم الدورة الجديدة من المهرجان، التي تقام تحت شعار «فكر سينما»، أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة عربية وأجنبية، منها 6 أفلام تعرض للمرة الأولى عالمياً، و35 فيلماً تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، و4 في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى 4 أفلام تعرض لأول مرة في دولة الإمارات.

وتتوزع الأفلام التي ستعرض للجمهور في الإمارات والعالم، على 7 فئات هي، أفلام من صنع الأطفال والناشئة، وأفلام خليجية قصيرة، وأفلام دولية قصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، وأفلام وثائقية، وأفلام روائية، وأفلام من صنع الطلبة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في الفئات السبع في الحفل الختامي للمهرجان.

ورش تدريبية

وتتضمن فعاليات المهرجان 34 ورشة تدريبية متخصصة في صناعة الأفلام والفنون الإعلامية، يقدمها في نسختين عربية وإنجليزية نخبة من أبرز المخرجين والمصورين العرب والأجانب، الذين يستضيفهم المهرجان، حيث يتناولون فيها جملة من الموضوعات مثل، كتابة السيناريو، وأسرار الرسوم المتحركة، وأساسيات التصوير الفوتوغرافي، والإنتاج، والإخراج السينمائي، والتصوير وتقنياته.

كما يشارك في تقديم الورش نخبة من المؤسسات العالمية والعربية منها، شركة نيكون، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومجلس الشارقة للتعليم، والجمعية العمانية للسينما والمسرح، وقناة ماجد، والمختبر الإبداعي، الذين سيصطحبون المشاركين على مدى أيام المهرجان لتعريفهم بأساسيات صناعة الأفلام وأبرز الأدوات التقنية المستخدمة فيها.

جلسات حوارية

وتشمل فعاليات المهرجان خمس جلسات حوارية تناقش الفرص المتاحة أمام الأجيال الجديدة لتقديم أفلام معاصرة، تركز على قضاياهم وتعبر عن أفكارهم وتعرضها إلى العالم، الأولى بعنوان «الأفلام المستقلة» في 12 أكتوبر بمشاركة كل من المخرج خالد المحمود، والمخرج شريف البنداري، ومحمود قعبور صانع أفلام ومستشار إبداعي، ومديرة قسم الأفلام والتلفزيون المحلي في ايمجنيشن أبوظبي هنا الكاظم، ويديرها الممثل والمخرج السينمائي نواف الجناحي، والثانية بعنوان «تطور الرسوم المتحركة في إنتاج الأفلام» في 13 أكتوبر بمشاركة المؤلف والمخرج السينمائي فاضل المهيري، والمخرج محمد فكري، والرسام لرسوم المتحركة براين فيرقوسن، وتدير الجلسة أحد المحكمين الواعدين بتول التميمي.

الجلسة الثالثة

وتحمل الجلسة الثالثة عنوان «دور المرأة في الأفلام» وتشارك صانعة الأفلام ريحانة الهاشمي، والمنتجة والمخرجة عفراء المرر، والمخرجة ومؤسسة شركة «شي للأفلام» (She Film) ورشا عامر في 14 أكتوبر وتديرها الإعلامية أسماء حسوني، في حين تأتي الجلسة الرابعة في اليوم نفسه بعنوان «مستقبل صناعة الأفلام» ويشارك فيها المخرج والكاتب مصطفى عباس، ومدير البرمجة- مهرجان نيويورك الدولي لأفلام الأطفال ماريا كريستينا فيلاسينور، وتدير الجلسة الإعلامية بلقيس صابر.

أما الجلسة الأخيرة فبعنوان «دور المهرجانات في الترويج للأفلام» في 15 أكتوبر بمشاركة السينمائي مسعود أمرالله آل علي، و مؤسس ومدير مهرجان العين السينمائي عامر سالمين، ومدير مهرجان السعودية السينمائي أحمد الملا، بإدارة أحد المحكمين الواعدين بتول التميمي.