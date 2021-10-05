إعلان تفاصيل «الشارقة للكتاب» 13 أكتوبر

المصدر: الشارقة - البيان

تعقد هيئة الشارقة للكتاب، عند الساعة العاشرة من صباح الأربعاء، 13 أكتوبر، مؤتمراً صحافياً، في «بيت الحكمة» بالشارقة، للكشف عن تفاصيل فعاليات الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام في الفترة بين 3 و13 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، بمشاركة ناشرين وكتّاب عرب وأجانب، من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في المؤتمر: أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، اينيغو دى بالاسيو سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، خولة المجيني منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب. إضافة إلى ممثلين من شرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشركة «اتصالات»، وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية.

ويكشف أحمد بن ركاض العامري، خلال المؤتمر، عن تفاصيل وملامح الدورة الـ 40 من المعرض، ودور النشر المشاركة، وأبرز الشخصيات الثقافية والفكرية المشاركة من مختلف دول العالم، كما سيعلن عن الجلسات والمحاضرات والورش المصاحبة للمعرض، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على سلامة المشاركين وزوّار المعرض.

ودعت هيئة الشارقة للكتاب، ممثلي وسائل الإعلام والناشرين والكتّاب والمثقفين، وكافة المهتمين بالتعرف إلى برنامج فعاليات الدورة الجديدة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، لحضور المؤتمر الصحافي.