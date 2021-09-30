«مكتوم الفخر» ملحمة شعرية تتغنى بقيم وسمات قائد شاب تربى في مدرسة فارس العرب

المصدر: متابعة - خلود حوكل

احتفى شعراء الوطن، بتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مهامه في التشكيل الوزاري الجديد في الدولة.

مؤكدين أن اختيار سموه من قادة دولتنا لهذه المسؤوليات، صائب يعزز مسيرة التقدم والتميز الدائم، فسموه أهل للقيام بالمسؤوليات الوطنية على أكمل وجه ووفق أعلى المعايير، فهو من تربى في مدرسة قائد وفارس همه وهاجسه دوماً التميز والرفعة والنهضة بالوطن في شتى الميادين: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقد وسم شعراء الوطن مبادرتهم الشعرية هذه بـ: ملحمة «مكتوم الفخر»، وهي من فكرة ومبادرة الشاعر عتيق الكعبي وإشراف الشاعرة مريم النقبي، حيث جادت فيها قرائح الشعراء بمعاني الفخر بسموه، معربين عن ثقتهم الكبيرة بأنه خير نموذج للإنجاز المتفرد وبث الطاقات الإيجابية الخلاقة.

شيخنا (محمد) لنا زف البشاره

وسلم ل (مكتوم) من مجده قلايد

والامانه شالها بعزم وجداره

وصان صرحٍ متحد من عهد (زايد)

عتيق الكعبي

باسم مكتوم الفخر تسمو العباره

ونكتب الاشعار ونصوغ القصايد

شيخ بطموحه رقى منهج مساره

لين صار بقمة الامجاد رايد

مريم النقبي

سيّدي مكتوم واسمه فالصداره

في مجال المعرفه والطيب قايد

هو خلف عمّه وكفوووووً للوزاره

ذخر داره فالرخا والا الشدايد

محمد بن مشيط المرّي

رفرفي يا راية المجد وفخاره

واعزفي للحان وتنقّي الفرايد

واصدحي بالصوت من أعلى مناره

للقريب وللذي بأقصى البعايد

صالح الشريف

أُعلن المرسوم وافرحنا قراره

بالنظر شفناه بصدور الجرايد

يالله انك تحفظه وتصون داره

هو سند حمدان في وقت الشدايد

نسيم العين

شيخنا مكتوم يا شيخ الصقاره

حر اصيل ودوم للصيدات صايد

اشهدنك غير في كل المهاره

لك فعايل ماتبي منّا شهايد

سعيد بن غماض الراشدي

نعم مكتوم ومقامه في الصداره

قايد ومستلهمٍ من فكر قايد

منهجٍ للطيب ما غيّر مداره

في يديه يلين كل صعبٍ وكايد

محمد النقبي

زان قدره وارتفع صيت اعتباره

وانكتب اسمه على طرس المدايد

في حما الرحمن عزّه واقتداره

نال تكليف الوطن للمجد عايد

زهره المازمي

العطا والجد منهاجه وشعاره

له مع الإنجاز والعليا عوايد

تشرق الأمجاد مع طلة نهاره

ما غفت أحلامه بحضن الوسايد

سعد عمر الخرجي

والنعم مكتوم هو فخرٍ لداره

تتعب اوصافه القصايد والنشايد

يمتلك هيبه ومعزه مع مهاره

مدحه واجب فيه أبدا ما نزايد

الحصباه

القسم لي اقسمه في عقر داره

في محله والفعل دون الشهايد

صاب بوراشد واحسن في اختياره

قدها مكتوم حتى في الشدايد

سراج الليل

شيخ بفعوله تليق به الصداره

والطموح الرايد لفعله عوايد

القرار اللي ينومسنا قراره

وبالفخر نكتب جزيلات الفرايد

نايله الأحبابي

عاش ابو راشد ونفخر باختياره

من قنص بالحر يبشر بالفوايد

تفتخر فيه الحكومة والوزاره

عاش مكتوم الفخر رجل العوايد

جابر ابن عشّان آل ناصر

دايمً وافي لجل ربعه وداره

وكل صعب يروضه لو كان كايد

نظرته تسمو على عزه ووقاره

لي تعلا وعتلا روس النوايد

منذر بن نعمان

بلا كنايه ولا طباق ولا استعاره

جبتلي معنى من الرّوس النوايد

فيك يا مكتوم تزدان.. الوزاره

قايد ومتسلسلٍ من نسل قايد

عبد الله صلال العساف

عاش من ولاك يا فخر الاماره

يا فريدٍ لي خلف شيخ الفرايد

حنكة وتدبير في فن الاداره

وحكمة وابداع في سبك الجدايد

خالد آل جابر

صقر م الشجعان يتقلد وزاره

يمتلك قدرات وعزومٍ وقايد

شيخنا مكتوم يرقى في مساره

مثلما محمد وله صيتٍ وسايد

برديس خليفة

في مسيرة خير (مكتوم).. وحضاره

وفي خطى شيخ الفعايل والعوايد

من صقور محمد.. ونعم الصقاره

قايدٍ نال الثقه.. وفي درب قايد

د. عبيد مبارك

آل مكتوم الفخر فعل وجساره

جازت الأبيات من عذب القصايد

سيّدي مكتوم في راس الصّداره

والربح في سوق راس المال صايد

شيخه المقبالي (ولهة الشوق)

حازمٍ بو راشد وهذا اختياره

هو سند لمهيب في وقت الشدايد

لي ربا ف دبي مع جملة حراره

ما يهمه الموج ابد لو كان كايد

سلمى الشامسي

يا سلام الله على شعاعٍ نهاره

شيخنا محمد عزيلٍ فالعوايد

خير من كُلف فكل عزم اعتباره

العزم مكتوم نطاح الشدايد

حمدة العوضي

يا عضيد الشعب يا بهجة نهاره

راعي الطولات سدّ لكل كايد

محزم الدوله نحن رهن الاشاره

كلّنا لمكتوم اخوان وعضايد

ناعمـــه الكعبي

فخر دولتنا وهالعالم مداره

والصدارة للإماراتي،، عوايد

ضم مكتوم الفخر لاغلى وزاره

والفرح به عم بالسبع الفرايد

عبد الله زينل

الف مبروك المناصب والاداره

من فرحها الناس بالمنصب تعايد

باركوا يا اهل الشعر باحلى عباره

للفرح دايم لكم فكره وقصايد

سراب الشارجه