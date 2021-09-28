أبيات ثرية المعاني تحكي إنجازات محمد بن راشد ومناقبه

المصدر: دبي ـ غسان خروب

قبل نحو عامين، احتفلت الإمارات بمناسبة إكمال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خمسين عاماً في خدمة الوطن، مقدماً خلالها لوطنه عطاءً لا ينضب أبداً، وتنمية مستدامة، استطاع سموه خلالها أن يحجز مكاناً للإمارات ودبي في صدارة المؤشرات وعزز من مكانتها العالمية، لتحتل المركز الأول بفضل رؤيته الثاقبة.

آنذاك احتفى الجميع بهذه المناسبة، كل على طريقته الخاصة، ومن بينهم كان الشاعر الدكتور شهاب غانم، الذي سال مداده قصيدة شعرية نظم أبياتها تحت عنوان «خمسون عاماً»، استعرض فيها بعضاً من سيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي عشق المجد، وارتفعت همته وهامته عالياً، وبفضل عبقريته وحنكته ورؤيته الثاقبة، زاد الشعب سعادة.

38 بيتاً

تلك القصيدة التي تمددت على طول 38 بيتاً، تزينت بمعان ولآلئ اللغة العربية، لم تظل حبيسة الأدراج، بعد أن حلقت بها الفنانة الهندية سوشثا ساتيش في فضاء الموسيقى، حيث تعاونت فيها مع مونتي شارما، مؤلف موسيقى بوليوود الأسطوري، الذي سبق وأن صاغ عشرات الجمل اللحنية التي تزينت بها الأفلام الهندية بدءاً من (Devdas) ومروراً بـ (Black) وليس انتهاء بـ (Ram Leela).

يقول الدكتور شهاب غانم، الحاصل على جائزة طاغور العالمية: «أعتز كثيراً بهذه القصيدة، حيث لها مكانة خاصة في قلبي، كونها كتبت في حق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزادني بها فخراً بعد أن غنتها الفنانة الهندية سوشثا ساتيش، التي منحتها بريقاً خاصاً، بعد أن غنت الأبيات العشرة الأُوَل من القصيدة بلغة عربية سليمة، كونها درست اللغة العربية، وأتقنتها، وقمت بتدريبها على طريقة نطق بعض الكلمات الصعبة، التي سرعان ما أتقنتها».

لم يخف د. شهاب غانم مشاعره عندما وقف أمام المسرح واستمع لسوشثا وهي تردد كلمات القصيدة. واصفاً تلك اللحظة بقوله: «عندما كانت تغنيها على المسرح شعرت بالدمع يترقرق في عيني لجمال اللغة والأداء».

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في الواقع، إن أغنية «خمسون عاماً» ليست جديدة على «يوتيوب» فقد سبق لسوشثا أن سجلتها في استوديوهات (Neo Sound Recording) في مومباي، ولكن ذلك لم يخف ألقها الذي عاد ليشع مجدداً بعد نجاح سوشثا في تحطيم الرقم القياسي، كأول فنانة على مستوى العالم تقوم بغناء 120 أغنية بـ 120 لغة أدتها على المسرح في غضون 7 ساعات تقريباً، الأمر الذي أهلها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وبحسب د. غانم، الذي نشر أكثر من 80 كتاباً، وترجمت أشعاره إلى أكثر من 18 لغة، فقد كانت قصيدته «خمسون عاماً» مسك ختام الحفل، الذي قدمته سوشثا على الخشبة، وأقيم تحت رعاية القنصلية الهندية في دبي، واصفاً الفنانة الهندية بـ «العبقرية» لما تمتلكه من قدرة على الغناء بلغات عدة.

«دبي أنت الأجمل»

قال د.شهاب غانم: «(خمسون عاماً) ليست قصيدتي الأولى التي تقوم سوشثا بغنائها، فقد سبق لها أن غنت لي أكثر من قصيدة، كما سبق لها أن شاركتنا في مهرجان القلب الشاعري العالمي، والذي أتولى إدارته منذ 10 سنوات، وقد استطاعت أن تثبت جمالية الموهبة الغنائية التي تمتلكها، الأمر الذي يرشحها لأن تكون واحدة من أبرز المغنيات على مستوى الهند»، مشيراً إلى أن سوشثا ابنة لعائلة هندية اتخذت من الثقافة والفنون درباً لها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الفنانة سوشثا التي سبق لها أن قدمت أغنية «دبي أنت الأجمل» في عام 2014، والتي كتبها الدكتور شهاب غانم، بعد الإعلان عن حصول دبي على حقوق تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث كشف الستار عن الأغنية لأول مرة في مهرجان القلب الشاعري الذي نظم عام 2014، في قرية المعرفة.