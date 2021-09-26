«كبسولة النجاح في القيادة» .. مفاهيم ومهارات

المصدر: (الشارقة - البيان)

صدر للكاتب والباحث الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش، كتاب جديد بعنوان «كبسولة النجاح في القيادة» لدار السعيد للنشر والتوزيع في مصر. ويعد الإصدار أحدث كتب بن جرش في سياق سلسلة إصداراته، التي شملت العديد من المجالات والقضايا المتنوعة.

ويضع ابن جرش إصداره «كبسولة النجاح في القيادة»، في محاولته الجادة لتقديم تسلسل حول أهم المفاهيم المتعلّقة بموضوع القيادة.

تَضمَّن الفصل الأول مفاهيم ومعلومات متنوعة حول مفهوم القيادة وأهميتها، كما تم التركيز على مهارات القائد الناجح وخصائصه، أما الفصل الثاني من الكتاب فحمَل عنوان «القائد الناجح»، كما تطرق الكاتب لمجموعة من الجوانب في الفصول الأخرى، فمثلاً تناول في الفصل الخامس مفهوم القيادة الرقمية؛ لِما تمثله من أهمية قصوى في وقتنا الراهن.

واشتمل الفصل السادس والأخير من الكتاب على مجموعة من الأنشطة والتمارين العملية حول القيادة. وفي تعليقه على إصداره الحديث، أكد بن جرش أن موضوع القيادة حظي باهتمام العلماء من مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية، فاهتم بها علماء النفس الاجتماعي باعتبارها محوراً أساسياً من محاور سلوك الجماعة، واهتم بها علماء الاجتماع باعتبارها ظاهرة اجتماعية، تنبثق من وجود الفرد داخل المجتمع، وعاملاً من عوامل تماسُك المجتمع وتضامُنه وتنظيمه، وركز عليها علماء الاتصال باعتبارها أسلوباً من أساليب الاتصال الناجح في المجتمع.