اختتام فعاليات ملتقى القصة القصيرة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فعاليات «ملتقى القصة القصيرة في الإمارات ـ أجيال تتواصل»، الذي نظمته بالتعاون مع اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 سبتمبر الجاري، في قاعة أحمد راشد ثاني بمقر اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات بالشارقةـ قناة القصباء.

حيث شارك فيه مجموعة كبيرة من كُتاب القصة القصيرة المخضرمين والشباب، وعدد من أبرز النقاد، الذين تناولوا القصة القصيرة الإماراتية بمختلف أجيالها.

وافتتح عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الملتقى بكلمة ترحيبية أكد فيها أهمية الشراكة بين المؤسسات الثقافية وتعاونها في تنظيم أنشطة تعود بالفائدة على المجتمع، وأشار في كلمته إلى طبيعة العلاقة التواشجية بين مؤسسة العويس الثقافية واتحاد الكُتاب، حيث تأسست جائزة العويس الثقافية تحت سقف اتحاد الكُتاب، ومنها انطلقت وتوسعت.

ورقة بحثية

ورحب رئيس مجلس إدارة اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات سلطان العميمي بالمشاركين، وأكد أن اتحاد الكُتاب ذراعه ممدودة للتعاون مع المؤسسات الثقافية الأخرى، وقدم الشكر لمؤسسة العويس الثقافية على مبادرتها لتنظيم هذا الملتقى، بالتعاون مع اتحاد الكُتاب.

وأشاد العميمي بالأصوات الإبداعية الشابة في عالم القصة القصيرة في الإمارات التي تبشر بالخير، وأن التواصل بين مختلف أجيال الإبداع في الإمارات هدف يسعى اتحاد الكُتاب إلى تحقيقه، ثم بدأت وقائع جلسات الملتقى بورقة بحثية، قدمتها الدكتورة بديعة الهاشمي بعنوان (القصة اليتيمة في الإمارات:

المضمون والتشكيل الفني)، بعدها قدم القاص المخضرم علي عبيد الهاملي شهادة حول تجربته في كتابة القصة القصيرة.. وتعلقه بالقصص الشعبية مثل تغريبة بني هلال وعنتر وعبلة منذ طفولته، ثم قرأت القاصة صالحة عبيد حسن قصة بعنوان (أنف وتوابل)، بعدها قرأت مريم عبد الله قصة بعنوان (أنا وآنا)، وأدار الجلسة الأولى الشاعر والكاتب إبراهيم الهاشمي، بعدها وقع الباحث مؤيد الشيباني نسخاً من كتابه (مريم جمعة فرج ـ قصة غافة إماراتية) الصادر عن مؤسسة العويس الثقافية، ضمن سلسلة أعلام من الإمارات.

الجلسة الثانية

وفي الجلسة الثانية قدم الناقد د. صالح هويدي ورقة نقدية بعنوان (عالم النكرات والمعطوبين والمهشمين في قصص مريم جمعة فرج)، ثم قدم القاص ناصر الظاهري شهادة، قال فيها (ولدت كاتب قصة) ووصف البيئة المحيطة به في مدينة العين، وكل المفردات التي شَكلت ذاكرته الأولى.

كما قدمت القاصة أسماء الزرعوني شهادة عن تجربتها مع كتابة القصة، وألقى القاص والناقد عبد الفتاح صبري الضوء على تجارب نادي القصة في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ثم اختتمت الجلسة بقصة قصيرة قدمها القاص الشاب محمد يوسف زينل بعنوان (طبقات)، وأدار الجلسة الناقد إسلام أبوشكير.

تفاصيل جميلة

وكانت فعاليات اليوم الثاني للملتقى قد انطلقت بالزخم ذاته، حيث قرأ الناقد عزت عمر ورقة بحثية بعنوان (فاعلية الزمان في القصة الإماراتية القصيرة)، ثم سرد القاص الرائد عبد الله صقر أحمد المري تفاصيل جميلة عن مرحلة الستينيات.

حيث الحياة بسيطة وجميلة وغير معقدة، بعدها قدم القاص البارز عبد الحميد أحمد شهادة، تناول فيها عالم القلق الذي عاشه خلال كتابته القصصية، وحكى عن الطموح والبحث عن نص مكتمل من خلال التجريب، كما أعلن عن مشروعه تأسيس نادي رقمي للقصة القصيرة، يسهم فيه كتاب القصة.

وفي الجلسة الثانية قدم د. الرشيد بو شعير ورقة بعنوان (أطروحة الأجيال وتواصلها في القصة الإماراتية القصيرة)، وقدم القاص عبد الرضا السجواني شهادته الشخصية عن مرحلة تكوينه القصصي منذ ستينيات القرن الماضي.

كما قدم الكاتب المخضرم علي الحميري شهادته عن تجربته القصصية، أشار فيها إلى عالم الحكايات التي تحكيها الجدات والأمهات. وقرأت القاصة الشابة عائشة الجابري قصة قصيرة بعنوان (قهوة صديقي السوداء)، وبعدها قدم القاص محسن سليمان شهادته عن عالم الكتابة وعلاقته بالقراءة، التي شكلت وعيه المعرفي، وأدارت وقائع الجلسة الدكتورة باسمة يونس.