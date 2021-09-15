«مؤسسة العويس» تظلل القراء بـ«قصة غافة إماراتية»

المصدر: (دبي - البيان)

ضمن مشروعها الثقافي الرائد سلسلة «أعلام من الإمارات»، تقدم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، قراءة متجددة في حياة ونتاج القاصة الإماراتية الراحلة مريم جمعة فرج، من خلال كتاب جديد للباحث والشاعر مؤيد الشيباني، يقع في حوالي 330 صفحة، ويتضمن فصولاً تشمل العديد من محطات الراحلة الإبداعية والبحثية والصحفية.

الكتاب الصادر حديثاً عن المؤسسة جاء بعنوان «مريم جمعة فرج ـ قصة غافة إماراتية»، وحمل الرقم (31) في هذه السلسلة الغنية من الكتب القيمة، وقد استوحى الكاتب العنوان من (الغافة) بوصفها شجرة معطاءة صابرة وقوية، تمثل عنوان المحبة والظلال رغم قلة الماء، تنتمي لأرضها، وتتجذر فيها إلى حد العشق. مريم جمعة فرج غافة إماراتية، حياتها لم تكن منسابة مثل المياه التي تمنّتها وصوّرتها في قصصها، ولم تكن مليئة بالسعادة بمعناها المترف والأبدي، بقدر ما كانت محطاتها الفقد والمرض والكفاح والعصامية التي نقلتها إلى مستوى الإبداع المتميز بنتاجها.

يذكر أن مؤسسة العويس الثقافية قد أدرجت «حفل توقيع للكتاب» ضمن برنامجها «ملتقى القصة القصيرة في الإمارات ـ أجيال تتواصل»، والذي يقام بالتعاون مع اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 من سبتمبر الجاري، الساعة السابعة مساء في قاعة أحمد راشد ثاني في مقر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالشارقة ـ قناة القصباء.