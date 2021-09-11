تغريدات النجوم تكشف عن استعدادات فنية وتفاصيل اجتماعية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، مفعمة بالطاقة والحيوية، حيث كشفت عن بدء استعدادات النجوم لأعمالهم الدرامية المقبلة، واحتفائهم بما حققته أعمالهم الغنائية من نجاح، في الوقت ذاته، بينت جانباً من تفاصيل حياتهم الاجتماعية. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بثلة من التغريدات.

بصورة سليفي أطل الفنان حسين الجسمي على جمهوره عبر «انستغرام»، وأرفقها بتعليق قال فيه: «لا تتصنع.. عفويتك أجمل»، وكان الجسمي قد نشر أيضاً «بوست» يدعم فيه حملة «لنكن سنداً لمستقبلهم» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. فيما نشرت الفنانة أحلام مقطعاً مصوراً يظهر جانباً من جلسة تصوير خاصة خضعت إليها أخيراً، وكتبت: «تبي مني عيوني بس».

اهتمام كبير

وتصدر الفنان راشد الماجد اهتمام الجمهور، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه أغنيته «يالواثق» عبر «يوتيوب»، حيث نالت الأغنية التي كتبتها الشاعرة الإماراتية العالية، اهتماماً واسعاً، وكان الماجد قد سجل الأغنية بين الإمارات ومصر والسعودية، علماً بأن هذه الأغنية تأتي بعد مرور نحو أسبوعين على طرحه أغنية «نفس المفترق» وهي من كلمات جموح وألحان فايز السعيد.

وبعد انتهاء تعاقدها مع شركة روتانا منذ طرحها ألبوم «صاحبة رأي» في مطلع العام الماضي، كشفت الفنانة اليسا المشغولة حالياً بإعداد ألبوم جديد من إنتاجها الخاص، عن عودتها إلى روتانا، كما أعلنت أيضاً عن تواجدها على تطبيق «فن بوكس»، وذلك من خلال إعادتها لتغريدة نشرتها روتانا على حساباتها الرسمية، قالت فيها: (اليسا ستغني كمان وكمان معكم.. بإحيائها أفراحكم ومناسباتكم عن بُعد).

أما الفنانة ياسمين صبري، فقد أعلنت عن بدء استعداداتها للعودة لنشاطاتها الفنية، وذلك بعد غيابها عن الساحة لفترة من الزمن، حيث أعلنت عبر «انستغرام» عن تواجدها في الموسم الرمضاني المقبل، عبر عمل درامي يجمعها مع شركة سينرجي، وكشفت من خلال الصورة التي نشرتها عن بدء قراءتها لسيناريو العمل الذي ستشارك فيه.

خلاف السعدي

من جانبها، أعلنت الفنانة روعة السعدي في تصريحات لها، تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، اعتذارها عن عدم المشاركة في الموسم الثالث من مسلسل «حارة القبة» للمخرجة رشا شربتجي، وقالت: «لن أتابع أداء شخصية «جميلة» التي أديتها، من العمل بسبب خلاف مع الشركة المنتجة»، وأضافت: «الخلاف عادي ويحصل وهو أن مشاركتي بالجزأين الأول والثاني من العمل كانت بناء على وعود على صعيد تطوير الدور بالجزء الثالث، وأيضاً تحسين المقابل المادي، وهو ما لم يحصل فآثرت الابتعاد وذهب الدور لممثلة أخرى».

بدورها نشرت الفنانة نجوى كرم، مقطعاً مصوراً على حسابها في «انستغرام»، وظهرت خلاله وهي تقطف العنب، وتضع اللوم على الحشرات التي تأكل العنب، وأشارت في حديثها، إلى تدشينها لحساب جديد على تطبيق «تيك توك»، وقالت: «لمتابعة قضية نجوى كرم والدبور.. صار عنا حساب جديد على «تيك توك».. يلا لاقونا».

صور عائلية

الفنان وائل جسار، قام أخيراً بنشر صورة له مع زوجته وابنته، ووصفهما بـ «كل الدنيا»، في حين علق على ذات الصورة في موقع «الفيسبوك» بالقول: «أعز ما في الدنيا العائلة»، وكانت الصورة قد لقيت تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، حيث أثنى جمهوره على جمال ابنته الكبرى مارلين، الأمر ذاته انسحب على الفنانة نانسي عجرم، التي نشرت عبر «انستغرام» صورة برفقة والدتها، في كواليس حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم، وعلقت عليها بالقول: «أمي»، حيث أثنى الجمهور على جمال والدة نانسي وظهورها الأنيق في الحفل، ومدى درجة الشبه بينها وبين ابنتها نانسي.

في حين، خطفت الفنانة سمية الخشاب أنظار الجمهور، بعد نشرها مجموعة صور وفيديوهات من مدينة لشبونة البرتغالية، حيث شاركت جمهورها أبرز لحظاتها هناك، وطلبت في أحد التعليقات بطريقة طريفة «مقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو»، حيث وجهت له رسالة عبر «تويتر»، قالت فيها: «أنا في البرتغال ولدي بعض الأشياء سأقوم بالانتهاء منها، ويجب أن نلتقي حتى نعرف كيف ستتم الصفقة المقبلة».

أما نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة، فقد أصابتها أخيراً شائعة الطلاق من زوجها الملحن سامر أبو طالب، الأمر الذي دعاها للخروج عن صمتها، والتأكيد بأن علاقتها مع زوجها «سمن على عسل»، وطالبت بعدم التطرق إلى حياتها الخاصة، والالتفات إلى ما تقدمه من أعمال فنية".