الإمارات تشارك في «الرياض الدولي للكتاب» بإصدارات ثرية وبرامج فاعلة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بباقة من الإصدارات الثرية والبرامج الفاعلة، في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي باشر في وضع اللمسات الأخيرة استعداداً لانطلاقته المقررة في 1 أكتوبر 2021، وذلك بعد أن تأجلت الدورة السابقة، بسبب الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الجهات الصحية بالمملكة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وستقام الدورة المقبلة في واجهة الرياض، وهي أول دورة تنظمها وتشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وتشهد الدورة الجديدة توسعاً كبيراً في أنشطة المعرض وفعالياته المتنوعة، التي تمثل 16 قطاعاً ثقافياً، وسط مشاركة أهم دور النشر والقراءة من مختلف دول العالم، بمجموع وصل إلى 950 دار نشر، توّزعت بين 27 دولة، تتمثل في المملكة العربية السعودية، وضيف شرف المعرض جمهورية العراق، بالإضافة إلى الإمارات وفلسطين، لبنان، الأردن، مصر، سلطنة عمان، قطر، البحرين،، الكويت، اليابان، الهند، موريتانيا، ليبيا، اليمن، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، أستراليا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، والسويد.

وتحضر جمهورية العراق في المعرض بوصفها ضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك بعد أن أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب، عن اختيار العراق تقديراً للعلاقات الأخوية، التي تجمع بين الشعبين الشقيقين السعودي والعراقي، ولتعزيز جهود التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات التنموية، ومن بينها المجال الثقافي.

مؤتمر الناشرين

تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، على هامش المعرض مؤتمراً للناشرين يومي 4 - 5 أكتوبر المقبل، إذ يعد أول مؤتمر من نوعه في المملكة، ويمثل نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي، لما يقدمه من فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصُّعد؛ المحلية والعربية والدولية، متضمناً جلسات حوارية، وورش عمل تختص بمجال النشر.