مصر ولبنان أكبر المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي

المصدر: القاهرة - عبدالله حماد

كشف مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركة 16 فيلماً عربياً في دورته الخامسة المقبلة، المقررة إقامتها في الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر المقبل.

تضم قائمة الـ16 فيلماً عربياً 7 أفلام مصرية و9 أفلام عربية، فمن مصر يشارك فيلم «ريش» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وسبق أن فاز الفيلم بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد وجائزة فيبريسي في مهرجان كان 2021.

وفي المسابقة نفسها يشارك فيلم «أميرة» إخراج محمد دياب، بمشاركة مصرية أردنية، وقد عُرض أول مرة عالمياً في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021، كما يشارك فيلم «كباتن الزعتري» إخراج علي العربي، في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

في المسابقة نفسها، يشارك الوثائقي «العودة» إخراج سارة الشاذلي، وفي قسم الاختيار الرسمي - خارج المسابقة يشارك فيلم «قمر 14» إخراج هادي الباجوري.

أما في مسابقة الأفلام القصيرة، فيشارك من مصر فيلمان وهما «خديجة» إخراج مراد مصطفى، والفيلم الثاني «القاهرة – برلين» إخراج أحمد عبدالسلام.

حضور لبناني

ومن لبنان يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيلم «البحر أمامكم» إخراج إيلي داغر. كما يشارك من لبنان في المسابقة نفسها كل من فيلم «كوستا برافا» إخراج مونيا عقل، وفيلم «السجناء الزرق» إخراج زينة دكاش.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة يشارك من لبنان والولايات المتحدة الأمريكية فيلم «تالاهاسي» إخراج دارين حطيط، ومن المغرب يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلم «علي صوتك» إخراج نبيل عيوش.

ومن السعودية، يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة فيلم «نور شمس» إخراج فايزة أمبة، ومن الأردن وفلسطين يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة فيلم «ليل» إخراج أحمد صالح، وقد عُرض الفيلم عالمياً المرة الأولى في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة «نمور الغد» في مهرجان لوكارنو السينمائي 2021.

كما يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة من الأردن فيلم «عرنوس» إخراج سامر البطيخي، ومن تونس يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة فيلم «سقالة» إخراج بلال بالي.