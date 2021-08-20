أسبوع دبي للتصميم يحتفي بالمواهب الإبداعية في موسمه السابع

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

يسهم «حي دبي للتصميم» بدور محوري في ترسيخ مكانة «أسبوع دبي للتصميم» كونه أكبر حدث للتصميم على مستوى المنطقة.

وباعتباره شريكاً استراتيجياً للحدث، يسهم حي دبي للتصميم في إلهام المصممين الطموحين، لتحويل أفكارهم الفريدة إلى نجاحات تجارية، عبر توفير منصة متميزة، تثري المهارات الإبداعية المتنوعة في دولة الإمارات والمنطقة.

واحتفاء بالمواهب الإبداعية في الشرق الأوسط، يعود أسبوع دبي للتصميم في الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 2021 ببرنامج غني ومتنوع من المعارض والمجسمات والفعاليات والحوارات وورش العمل المقدمة للزوار من جميع الأعمار، وذلك في مركزه الرئيسي في حي دبي للتصميم (d3)، وفي مختلف أنحاء الإمارة.

20 دولة

ومن جانب يلقي «أسبوع دبي للتصميم» الضوء عن كثب على مشهد التصميم الإقليمي، عبر مجموعة متنوعة من مشاريع التصميم، التي يستعرضها بترتيب عشوائي، يهدف إلى تعزيز الاندماج.

حيث تمثل الجودة معياراً للتصاميم في المنطقة من أهم المحاور الرئيسية ضمن البرامج الرئيسة للنسخة السابعة من مهرجان «داون تاون ديزاين»، الذي من المقرر عودته من 8 إلى 12 نوفمبر عند الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم (d3)، حيث يقدم العديد من العلامات التجارية من أكثر من 20 دولة احتفالاً بأفضل تصميمات المنتجات المعاصرة.

مشاريع الاستدامة

ويعتبر معرض «أبواب» هو المنصة المعمارية، التي تفتح أبوابها للمواهب التصميمية الفذة من منطقة الشرق الأوسط لاستكشاف أعمال ومشاريع المواهب الإبداعية من المنطقة وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث يعرض خلال هذا الموسم أحدث الابتكارات في الهندسة المعمارية المعاصرة. وفي هذا العام، يدعو المعرض كل المصممين والمهندسين المعماريين من الإقليم إلى التركيز على الاستدامة للتصميم التجديدي والترميمي لعام 2021.

أشغال مدنية

كما تتضمن الفعاليات مسابقة «أشغال مدنية2021» السنوية لأسبوع دبي للتصميم المقامة بدعم من أ.ر.م. القابضة، التي تأخذ من اللعب «PLAY» .

موضوعاً أساسياً في الدعوة المفتوحة لكل من المبدعين والمصممين والمهندسين المعماريين، للنظر إلى المجتمعات الحضرية لإعادة العلاقات الاجتماعية بطريقة مميزة ومرحة آمنة، وهذا لزيادة مستويات السعادة للمستخدمين من جميع الأعمار عبر منصة تفاعلية عامة، وسيتم عرض الاقتراح الفائز والكشف عنه في أسبوع دبي للتصميم في d3.

معرض الخريجين

ستشهد فعاليات «أسبوع دبي للتصميم» إقامة معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعرض الأول من نوعه على مستوى العالم المتخصص باحتضان أفضل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي في المنطقة.

حيث سيستعرض ابتكارات الخرّيجين، التي تجعل من العالم مكاناً أفضل، وتقام هذه المبادرة ضمن منصة معرض الخريجين العالمي الرائدة، ويُمثّل المعرض الأول من نوعه على مستوى العالم المتخصص باحتضان أفضل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي في المنطقة ضمن مجالات التكنولوجيا والعلوم والتصميم، ويمنح برنامج 2021 منصة للعروض الثقافية المستوحاة من المنطقة.

مجتمع ابداعي

في حين يتناول معرض المصممين المقيمين في الإمارات والمتعدد التخصصات «2.0» أطروحات المجتمع الإبداعي المحلي ومشهد التصميم الخاص به، مقدماً أعمال المصممين والمبدعين الصاعدين في الإمارات.

وذلك بالتوازي مع معرض Meet the UAE Creatives، وهو عبارة عن برنامج هجين جديد من حوارات وقصص التصميم التي ستسلط الضوء على المواهب الإبداعية وقادة الفكر في الإمارات. ويقدم البرنامج نظرة ثاقبة للعمل الذي يقوم به أصحاب المصلحة الرئيسيين ضمن المجتمع الابداعي، بتنسيق وتنظيم فاطمة المحمود، التي تنضم إلى «أسبوع دبي للتصميم 2021» كونها قيّماً فنياً ضيفاً.

حكاية بيروت

ودعماً للمشهد الإبداعي في لبنان، سيسلط «أسبوع دبي للتصميم» الضوء على الحرفية والتصميم من العاصمة بيروت، موفراً فرص للمصممين الصاعدين والمتمرسين لعرض أعمالهم الفريدة في معرضين إبداعيين، وسيضم داون تاون ديزاين هذا العام، The Beirut Concept Store، الذي يقدم Exil - حاضنة تصميم المنتجات الجديدة، التي سيتم إطلاقها في المعرض من قبل المصممين المستقلين والمبدعين الناشئين.