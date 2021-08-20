«معرض 421» يحدد 23 أغسطس آخر موعد للتسجيل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «معرض 421»، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة وتسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية عبر طيف واسع من المجالات الفنية، عن اقتراب آخر موعد لاستقبال طلبات التّقديم الخاصة ببرنامج التّدريب والإرشاد يوم الاثنين المقبل (23 أغسطس)، حيث يبدأ التدريب في شهر سبتمبر المقبل.

يقدم البرنامج فرص التدريب والإرشاد مدفوعة الأجر للمهنيين المبدعين الناشئين من خلفيات متنوعة، كما يوفر هذا البرنامج الإعداد المهني والتطوير الوظيفي في حياتهم المهنية المبكرة. بالإضافة إلى توفير خطة للمسار الوظيفي والفرص المستقبلية.

يوفر برنامج «معرض 421» للتدريب والإرشاد فرص التدريب لمتابعة المتطلبات الجامعية، أو لمشاركة طويلة الأجل للخريجين الشباب والمتخصصين في الفن، أو لتحقيق ساعات دراسة جامعية. كما يمكن تصميم البرنامج ليكون تدريباً إلكترونياً أو في المقر الرئيسي في «معرض 421». ويتيح هذا التدريب المدفوع الأجر الفرصة للانغماس في عمل مؤسسة ثقافية عبر أقسام مختلفة مع التركيز المستهدف على مجال معين.