محمد ياسين يودع زوجته في كييف

المصدر: دبي ـ البيان

لم تمض رحلة الفنان محمد ياسين المعروف باسم "بابا ياسين" إلى كييف كما كان مخطط لها، فقد حال القدر دون أن تكتمل فرحته وعائلته بهذه الإجازة، بعد تعرض زوجته حصة ابراهيم بوهزاع، لأزمة قلبية أدت إلى وفاتها في العاصمة الأوكرانية، تاركة وراء ظهرها حزناً عميقاً في قلب زوجها وعائلتها وكل من عرفها، لا سيما وإنها كانت على الدوام سنداً لزوجها الذي أحبه الجمهور، من خلال دوره "أبوطير" الذي أطل به في مسلسل "اشحفان"، وعبر مسرحياته التي شارك بها، وحمل خلالها لقب "بابا ياسين".

خبر رحيل زوجة الفنان محمد ياسين لم يكد يطل على الملأ، حتى فاضت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات حملت بين ثناياها كلمات التعازي والمواساة لـ "بابا ياسين"، فكان الفنان الدكتور حبيب غلوم، من أوائل الذين غردوا على "تويتر" ناعياً الفقيدة، حيث كتب: "نعزي أخينا الفنان البحريني الكبير محمد ياسين (بابا ياسين) في وفاة زوجته الكريمة أم خالد في العاصمة الأوكرانية كييف، نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها وأن يصبر قلوبكم إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما غردت الإعلامية البحرينية عايشة الشاعر، وكتبت: "عظم الله أجركم، والله يصبر قلب بابا ياسين، وعيالهم"، الأمر ذاته انسحب على تغريدات الجمهور الذين آثروا مواساة الفنان محمد ياسين في مصابه، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.