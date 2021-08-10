مكتبات دبي العامة تعزز القيم الثقافية من خلال القراءة

المصدر: دبي - البيان

تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026-2016، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الثقافية في المجتمع، ورفد مجالات الثقافة كافة من فنون وآداب بالدعم الذي يجعل من هذه القوة الناعمة واجهة تعكس التطلعات الحضارية لدولة الإمارات، كشفت مكتبات دبي العامة عن عدد من المبادرات الرامية إلى تكريس عادة القراءة تزامناً مع يوم «عشاق الكتب».

كنوز

وقالت إيمان الحمادي، رئيسة قسم شؤون المكتبات بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة»: إن اهتمام الهيئة بالمكتبات والتزامها إطلاق مبادرات وفعاليات أدبية وثقافية من شأنها الارتقاء بقطاع الأدب في الدولة، وشملت مبادراتنا تطوير وتحديث مكتبات دبي العامة، إلى جانب تنظيم البرامج والأنشطة المعرفية داخل المكتبات، وإطلاق مبادرة «صندوق القراءة» الذي يرحب بالجميع في شهر القراءة الوطني لاستكشاف كنوز المعرفة التي يخبئها لهم، وإطلاق ورش عمل تفاعلية تثري خبراتهم ومعارفهم، فضلاً عن البرامج المتنوعة التي تشجع جيل الشباب على جعل القراءة والكتابة من ضمن عاداتهم اليومية.

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وأشارت إيمان الحمادي إلى أثر القراءة في الصحة الذهنية والنفسية للناشئة، لأنها تساهم في صقل شخصياتهم وزرع بذور الإلهام والإبداع في عقولهم، منوّهة باهتمام مكتبات دبي العامة بهذه الفئة من أبناء المجتمع من خلال تنظيم المخيمات المتنوعة للجمهور كافة، وإطلاق التطبيق الذكي لمكتبة دبي العامة الذي يتيح إمكان الوصول إلى خدمات المكتبات كافة.