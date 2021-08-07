أسقف من القوارب للإبحار في إكسبو 2020 دبي

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

حينما وصل قدامى الفايكنغ الدول الاسكندنافية، قلبوا قواربهم رأساً على عقب ورفعوها على أعمدة، كما يحكي المخترع والمعماري الأمريكي ريتشارد بوكمينستر فولر.

واليوم يشارك الجناح الإيطالي في معرض «إكسبو 2020 دبي» بمبنى تَحُفّه هياكل مقوسة مقاومة للماء صنعت لتجسد سقفاً مثالياً للجناح المشارك في المعرض المرتقب.

ولعل حكاية الفايكنغ الجذابة قد لا تكون حقيقية، إلا أن الجناح الوطني الإيطالي الذي يتم تشييده لمعرض دبي العالمي يدرك تلك الفكرة ليضم ثلاثة قوارب في الأعلى، تشكلت بشكل حرفي وأخذت مكانها في الأفق كسقف يصطاد الأعين ببراعة الفكرة والتنفيذ.

وعندما لا تكون هنالك حاجة للجناح، بعد انتهاء المعرض، يمكن جلب العديد من مكونات المبنى لموقع جديد ليتم تشييده مجدداً والانتفاع بالرؤية البصرية والمعمارية تلك، نقلاً عن موقع «فاست كومباني».

تصميم الجناح

صمم الجناح فريق من المهندسين المعماريين والمصممين الإيطاليين، بمن فيهم كارلو راتي أسوسييتي، وإيتالو روتا، وغيرهم في استجابة مباشرة للأحداث المعمارية الكبرى التي تتطلب إنشاء مبانٍ ضخمة تُستخدم لمرة واحدة. وبشكل لا لبس فيه، فإن مثل تلك الصروح تجسد عبئاً مالياً تتحمله المدن كما وينعكس بشكل أو آخر على كوكبنا الأرض.

وفي هذا الصدد، قال المصممون إنهم أرادوا عكس ذلك النهج وتطوير بنىً موائمة للتجديد والتغيير عبر الزمن، تعزيزاً لمبدأ الاستدامة، كما أوضح كارلو راتي، أستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومهندس معماري معروف بمشاريع مثل الأقواس المعمارية التي يتم تنميتها في المختبر، والجزر العائمة التي تنتج الطاقة.

الجناح الإيطالي مشيد على كثبان رملية وتعززه نحو 150 دعامة فولاذية مثبتة في الأرض، والتي تدعم القوارب الثلاثة التي يبلغ ارتفاعها 131 قدماً. القوارب ليست مجرد زينة، وهي صالحة للإبحار، علماً بأنه قد تم التعاون مع أكبر شركة لبناء السفن في أوروبا لصناعتها.