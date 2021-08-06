«الشارقة للتراث» يناقش أهم فعاليات ملتقى الراوي

المصدر: الشارقة- البيان

عقد معهد الشارقة للتراث، برئاسة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد، الاجتماع التنسيقي الأول الخاص بفعاليات وبرامج وأنشطة النسخة الحادية والعشرين لملتقى الشارقة الدولي للراوي، وناقش الاجتماع مختلف العناوين، وأهم التفاصيل التي سيشهدها الملتقى على مدار أيامه في نهاية سبتمبر المقبل.

وقال المسلم: «يحظى ملتقى الشارقة الدولي للراوي بدعم بلا حدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حيث يأتي كل عام ليؤكد أهمية التراث الشفهي والخبرات التقليدية والمعارف والممارسات الشعبية، لتكون ضمن قائمة الأولويات في العمل الوطني، ومكملاً لمسيرة المعهد في خدمة التراث الثقافي غير المادي، ومن أبرزه عالم الحكاية».

وتضمن الاجتماع مناقشة مختلف التفاصيل للتحضير لفعاليات الملتقى، حيث سيكون عشاق ومحبو الحكايات على موعد مع الملتقى، ليغوصوا في التاريخ والتراث والذاكرة الشفهية، وينهلوا منها ما يشكل زاداً معرفياً وثقافياً وترفيهياً مدهشاً.