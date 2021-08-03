«ديزاين بوم»: «داون تاون ديزاين» حدث نوفمبر المنتظر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يكشف «داون تاون ديزاين»، بوصفه المحور التجاري لأسبوع دبي للتصميم بنسخته المقبلة في نوفمبر 2021، مزيجاً من الإبداع والفرص التجارية اللافتة. ويضمن المعرض الذي يقام بالشراكة مع حي دبي للتصميم، بدورته التاسعة، مكانة أكيدة للإمارات، بوصفها عاصمة التصميم.

ويطبق المعرض، وفقاً لما جاء في موقع «ديزاين بوم»، عقود من الخبرات في المجال، وذلك بفضل دعم اللجنة الاستشارية، المؤلفة من كبار أعضاء مجتمع الفن والتصميم.

عائدات

ويشير ديفيد روس مدير «داون تاون ديزاين» بالقول: «نعي جميعاً أن بيئة الأعمال قد تغيرت خلال الجائحة، وأن تلك العائدات الجوهرية للوقت والاستثمار، باتت أكثر جوهرية اليوم للزوار والعارضين في آن. ومع انطلاق مشروعات جديدة في المنطقة، وافتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» المنتظر، جاء توقيت داون تاون ديزاين، مثالياً لإعادة التواصل مع القطاع.

وستحتفي الفعالية بالتصميم ذي الجودة، وتروج لاتصالات الأعمال المتينة، وتخلق نظماً جديدة».

ويبرز كعنصر أساسي مهم في «داون تاون ديزاين» بنسخة عام 201، برنامج «الاتصال التجاري»، حيث يعد بتفاعل على المستوى الشخصي بين شركاء الأعمال المحتملين، بما في ذلك المتخصصين المعماريين، وشركات التصميم ومطوري العقارات.

وأكد روس في الإطار، على «الحاجة الحقيقية للاعبين في المجال من القريب والبعيد للقاء معاً، ومشاركة الأفكار، وتطوير اتصالات مجدية في معرض هذا العام. إننا نعزز برنامج الاتصال التجاري، من أجل مساعدة المشاركين على المضاعفة للحد الأقصى من الوقت، والحصول على منتجات عالية الجودة، وتطوير علاقات وثيقة. ويكمن هدفنا الجوهري في توفير تجربة 360 درجة، تسفر عن صفقات تجارية رابحة».

تجدر الإشارة إلى أن معرض «داون تاون ديزاين»، يتم هذا العام وفق مراعاة متشددة لإجراءات السلامة، في ما يتعلق بـ «كوفيد 19»، بما يترجم باعتماد خطط وتصاميم محدثة، وإجراءات سلامة.