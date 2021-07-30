أولى دورات مهرجان ال عراق الوطني للمسرح تبدأ الأحد

المصدر: بغداد - البيان

تحت شعار «المسرح حياة» وبرعاية رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، وبالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح، تنظم نقابة الفنانين العراقيين الدورة الأولى من مهرجان العراق الوطني للمسرح (دورة سامي عبد الحميد)، للمدة من الأول ولغاية السابع من أغسطس 2021 في عرس جمالي إبداعي بهيج يزهو به مسرحيو العراق، وهم يعيشون هذه اللحظات المسرحية الجميلة التي انتظروها طويلاً، ليوقفوا زخم التحديات التي أحاطت بهذا المهرجان الذي سيكون واحة لإبداعات جديدة ومتنوعة بمشاركة حوالي أربعمائة شخصية مسرحية وثقافية من مختلف محافظات البلاد بما فيها العاصمة بغداد.

حسب رئيس المهرجان الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين:«ستبدأ فعاليات حفل افتتاح مهرجان العراق الوطني للمسرح في تمام الساعة السادسة مساء بعد غد في مبنى مقر نقابة الفنانين العراقيين- المركز العام بافتتاح المعرض التشكيلي الشخصي (لا أحد يأتي.. لا أحد هناك) للمصور المسرحي صلاح القصب، يليه افتتاح المعرض التشكيلي الشخصي (أفق) للفنان التشكيلي محمد حياوي، في قاعة غاليري النقابة، ومن ثم افتتاح مسرح نقابة الفنانين، ورفع الستار عن: نصب (ثورة تشرين) للفنان فاضل وتوت الذي سيطل على نهر دجلة».

وأضاف جودي: وفي الساعة السابعة مساءً سيشهد مسرح سميراميس حفل الافتتاح الرسمي للدورة الأولى من المهرجان بعزف النشيد الوطني يعقبه العرض الافتتاحي ( وشاح ) تصميم واخراج الفنان ضياء الدين سامي وفعالية (تحية الشهداء).