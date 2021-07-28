نورة الكعبي تسلط الضوء على دور الإبداع والثقافة في خلق اقتصاد مستدام

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى للقطاعات الثقافية والإبداعية وتعتبرها رافداً أساسياً لتحقيق اقتصاد مستدام.

جاء ذلك خلال استضافة بودكاست «دكان شو» لمعاليها، لمناقشة الدور المحوري الذي تلعبه المجالات الاجتماعية والثقافية والإبداعية لتعزيز الاقتصاد المستدام بدولة الإمارات.

وبمناسبة احتفال بودكاست «دكان شو» بالذكرى السادسة لانطلاقه من الإمارات، حيث يعد أحد أشهر وأقدم برامج البودكاست الثقافية والمجتمعية في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي: «أصبح الاقتصاد الإبداعي جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي حيث أدركت العديد من الدول أهمية اقتصادات المعرفة.

وتعد الإمارات على وجه الخصوص رائدة في هذا المجال حيث تولي الأهمية القصوى للقطاعات الثقافية والإبداعية وتعتبرها رافداً أساسياً لتحقيق اقتصاد مستدام. تعد الدولة محركاً أساسياً لنمو الصناعات الثقافية والابداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تسهم مكانتها كمركز بارز للابتكار في ازدهار هذه الصناعات بالمنطقة».

من جانبه، قال عمر توم، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في شركة «دكان ميديا»: كان هدفنا الرئيسي عندما أطلقنا بودكاست (دكان شو) مناقشة المواضيع الحضارية من منظورنا الثقافي وتصدير المحتوى والقصص الملهمة من الشرق الأوسط إلى العالم.

يعد تصدير المحتوى الحضاري من أكثر الأدوات فعالية وتأثيراً، ونحن في بودكاست (دكان شو) نعمل جاهدين لإثراء المحتوى النوعي الذي يسهم في تكوين صورة إيجابية عالمية عن منطقة الشرق الأوسط.

بودكاست

يقوم بودكاست (دكان شو) بمشاركة المحتوى الحضاري الإيجابي لتمكين جمهوره من التفاعل والتلاقي الثقافي إيماناً منه بأهمية التواصل الحضاري. وقد تم تحميل البودكاست ما يزيد عن 2.6 مليون مرة منذ انطلاقه. واستضاف منذ يناير 2016 أكثر من 120 ضيفًا معروفين من حول العالم من بينهم مشاهير ورواد أعمال ومدونون وفنانون، ورسامون، ومؤثرون وغيرهم.