طارق الحربي: «ولد مرزوق» كوميديا تخرج الناس من ضغوط الحياة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أكد الفنان ومقدم البرامج السعودي طارق الحربي، أن الناس في ظرف مثل جائحة كورونا والحياة الضاغطة، تحتاج إلى الفرح والضحك، وهو ما يحققه لهم الفيلم الكوميدي «ولد مرزوق».

وأوضح الحربي الذي يقوم ببطولة الفيلم في حديثه لـ «البيان»، أن الفيلم سعودي من إنتاج شركة «أي سي ميديا»، وتم تصويره في أبوظبي بمشاركة عدد من الفنانين العرب والإماراتيين، من بينهم أندرية سكاف وشيلا سبت ومحمد القس وآخرون.

و«ولد مرزوق» الذي قام بإخراجه سيف الشيخ نجيب، ومن تأليف أحمد عيسى، من المقرر أن يعرض في صالات «فوكس» السينمائية في دول الخليج العربي 29 الجاري.

أحداث كوميدية

قال طارق الحربي: أجسد شخصية سالم ولد مرزوق، صاحب الشركات والحلال، ولكنه ليس مؤمناً بالنجاح، وهو ما غير حياته وأدى لمجموعة من الأحداث الكوميدية التي تحمل الكثير من التناقضات. وأضاف: أصبح ولد مرزوق يزور السحرة لأجل قلادة تغير حياته وفي تلك الأثناء كانت شركاته تنهار، ولم يكن يتوقع خلال هذا أنه ليس بالشخص الذكي والناجح.

وأشار إلى أن الفيلم يطرح سؤالاً: «هل يمكن لقلادة أن تغير حياتك؟»، أن تملك من خلالها كل ما تتمنى، لكن ماذا إن خسرتها؟

وذكر الحربي: أنه كان من المقرر عرض الفيلم ثاني أيام عيد الأضحى لكن تم تأجيله بعد قرار من الشركة المنتجة والمسوقة لظروف العيد في الخليج.

كما أشاد الحربي بأهمية تجربة العمل مع المخرج الشيخ نجيب، وقال: إنه يعرف مزاجنا كخليجيين، ولا يوترنا باللوكيشن، وقد رأيت نجاح أعماله من قبل.

تمثيل وتقديم

الفنان طارق الحربي الذي شارك من قبل في فيلم «مناحي»، أكد أن بدايته الفنية الفعلية جاءت من خلال المسلسل السعودي «طاش ما طاش» وقال: هذا المسلسل هو الذي عرف الناس بتجربتي، بدأت أعمل فيه لمدة سنتين «كومبارس» قبل أن أشارك بالبطولة.

وأضاف: هذا أمر لا أخجل منه، رغم وجود فنانين عيروني حينها بأني «كومبارس» ولكن الآن يتوسطون عندي لأجل المشاركة في أعمال فنية.

وذكر: أن الفن لا واسطة فيه، إما أن تتقبل الناس الفنان أو لا، فعندما يشتغل على نفسه من الممكن أن يصبح فناناً معروفاً.

وتابع: لقد اشتغلت في التمثيل منذ العام 2000 وعملت 7 سنوات في المسرح وشاركت في برنامج «سلامتك التوعوي» وأضاف: لكن «طاش ما طاش» هو الذي قدمني إلى الساحة الفنية، حيث بدأت ثورة «الفيسبوك» والمنتديات التي بدأت تعرفني.

وأكد الحربي أن التمثيل هو ما جعل برنامجه «طارق شو» ناجحاً وكان هناك 4 مليارات مشاهدة للبرنامج على «سناب شات» وحده. وأوضح حرصت في البرنامج على إبراز المواهب مثلما أظهرت المشاهير من الفنانين.

وذكر: هناك وقت محدد لأعمال معينة شاركت فيها وعرض منها أكثر من جزء مثل «واي فاي»، وبرر ذلك بأن الوقت اختلف عن تلك الفترة التي كان يعرض فيها هذا العمل الذي لو عرض الآن لكان فاشلاً. وأشار إلى أن جديده المقبل فيلم جديد ومسلسل.