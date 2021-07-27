«اتحاد الكُتاب» يشكل لجانه ويعتمد هيئاته وإصداراته

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أهمية المرحلة القادمة التي تحمل الأمل والتفاؤل بمرحلة انتقالية جديدة في مسيرة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، على صعيد المستويات الإبداعية والإدارية والتنظيمية لأنشطة وفعاليات الاتحاد، مؤكداً أن مجلس الإدارة وكافة الهيئات الإدارية واللجان في الاتحاد تسعى جاهدة لتحقيق هذه النقلة في مسيرة الاتحاد.

جاء ذلك في الاجتماع الأخير للمجلس في مقره بقناة القصباء بالشارقة، والذي ناقش استراتيجية العمل في الاتحاد، وتم فيه إقرار تشكيل لجنة الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، تقوم بوضع التصور العام والرؤية والرسالة والأهداف، وتضم اللجنة: سلطان العميمي وعلي أبوالريش وإبراهيم الهاشمي وعبدالرحمن نقي وصالحة غابش وسعيد الحنكي.

كما ناقش المجلس آلية التعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية في الدولة، لصنع شراكات ثقافية تدعم الاتحاد في مرحلته الانتقالية، والمشهد الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات. واطلع المجلس أيضاً في اجتماعه على نتائج المشاركة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث شهد جناح الاتحاد إقبالاً كبيراً من زوار المعرض طوال أيامه.

واعتمد المجلس مشاركته في معرض العين للكتاب وتم تكليف اللجنة الثقافية بوضع تصور للفعاليات المقترح إقامتها في المعرض، كما اعتمد المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعد أحد أكبر معارض الكتب أهمية على مستوى العالم.

واعتمد مجلس الإدارة تشكيل عدد من لجانه على النحو الآتي: اللجنة الثقافية: بإشراف شيخة الجابري عضو مجلس الإدارة المسؤول الثقافي بالاتحاد، واختيار صالحة غابش رئيساً للجنة وعضوية كل من: أسماء الزرعوني وإيمان اليوسف وعبد الفتاح صبري ود. مريم الهاشمي.

لجنة التأليف والنشر بإشراف لولوة المنصوري عضو مجلس الإدارة مسؤول النشر والتوزيع، واختيار محسن سليمان رئيساً للجنة وعضوية كل من: علي العبدان وعبد الله السبب ونجيبة الرفاعي وبشرى عبدالله. وإعادة تفعيل نادي الشعر ونادي السرد ونادي النقد بإشراف اللجنة الثقافية. لجنة العضوية، برئاسة إبراهيم الهاشمي، وعضوية علي أبوالريش ود. بديعة الهاشمي وصالح كرامة ومنال بن عمرو.

إصدارات

اتفق أعضاء المجلس على استمرارية إصدار مجلتي دراسات وشؤون أدبية، ويتولى رئاسة تحرير مجلة دراسات د. حمد بن صراي، ويتولى علي أبوالريش رئاسة تحرير مجلة شؤون أدبية، وتكون كل مجلة نصف سنوية، على أن تدمج مجلة قاف ومجلة بيت السرد في مجلة شؤون أدبية.