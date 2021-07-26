دبي تحتضن أول معرض يدمج بين الفن الرقمي والواقعي

المصدر: دبي - البيان

أعلن غاليري فيريتّي للفن المعاصر ومنصة «مورو كوليكتف» عن التحضير لافتتاح أول معرض يدمج بين الفن الرقمي والفن الواقعي في دبي ضمن جناح «جاليري فيريتّي» في الوحدة رقم 29، السركال أفنيو شارع 17 في منطقة القوز، وذلك في 10 أغسطس ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبلين، وتضم قائمة الفنانين المشاركين في المعرض كلاً من أحمد عماد الدين وكادارا إينياسي وإرفين باسكال وجوش رويل وهيليدون جيجا وفتحية زموري.

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية الرقمية التي تمثل رموزاً غير قابلة للاستبدال (NFT)، وهي أعمال فنية رقمية فريدة يمكن التحقق من أصولها من خلال تقنية سلسلة «Blockchain»، إلى جانب جملة من الأعمال الفنية الواقعية والتقليدية، ويعتبر هذا المعرض الأول من نوعه الذي يجسّد حدثاً مهماً يدمج بين العالمين الرقمي والمادي، وذلك بهدف بناء الجسور بين الأعمال الفنية الرقمية المشفرة (NFT) من جهة والأعمال الفنية التقليدية والواقعية (IRL) من جهة أخرى.

وتعتبر منصة «مورو كوليكتف» الشريك الرائد ومنسق الأعمال الفنية الرقمية للمعارض. وبالتعاون مع المنصة، أنتج «جاليري فيريتّي» سلسلة من الأعمال الرقمية لمجموعة مختارة من فنانيه عُرضت في جاليري «مورو» ضمن منصة الواقع الافتراضي المسماة «كريبتوفوكسلز».