«الشارقة للتدريب الإعلامي» يفتح باب التسجيل في برنامج «إعلامي المستقبل»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن فتح باب التسجيل، أمس، في برنامج التدريب الصيفي المجاني «إعلامي المستقبل»، بدورته الخامسة، التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 وحتى 25 أغسطس المقبل.

وأوضح المركز، أن البرنامج يستقطب الناشئة من الفئة العمرية بين 10 و16 عاماً، ويستمر التسجيل أسبوعاً.

وذكر المركز أنه سيستمر بتقديم البرنامج (عن بعد)، عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم»، التزاماً بالإجراءات الاحترازية المتبعة، في ما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، على أن يتم اعتماد عدد المتدربين خلال أسبوع التسجيل.

ويهدف برنامج «إعلامي المستقبل»، الذي يقدمه مدربون أكفاء من الكوادر العاملة في الهيئة، إلى تعريف المشاركين بأساسيات العمل الإعلامي، وأهميته، ودوره التنموي في المجتمع، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم في فنون العمل الإعلامي، الإذاعي والتلفزيوني، مثل الإلقاء والتقديم والأداء الصوتي ولغة الجسد، والتحدث أمام الجمهور، إلى جانب تدريبهم على مهارات الكتابة الإبداعية، والإعلام الرقمي، وأخلاقيات العمل الإعلامي، وكذلك الجانب التقني والفني من العمل الإعلامي.