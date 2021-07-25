متحف وحدائق فيزكايا تحفة معمارية في قلب ميامي

المصدر: ميامي - شيرين فاروق

متحف وحدائق فيزكايا، من أجمل مناطق الزيارة في ميامي فلوريدا التي كانت تعرف سابقًا باسم فيلا فيزكايا، وتعتبر أحد العقارات السابقة لرجل الأعمال جيمس ديرينج، تقع الفيلا في خليج بيسكاين في ميامي حيث تم تصميم سفينة من الأحجار على مرسى الفيلا زينت بتماثيل تجسد العصور الوسطى وتجمع بين الحضارة الايطالية واليونانية .

تحسد حدائق فيزكايا عصر النهضة الإيطالية الواسعة مع المناظر الطبيعية للغابات الأصلية ومجمع مباني القرية التاريخية.

وتأثرت المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية بنماذج عصر النهضة الإيطالية في فينيتو وتوسكان وتم تصميمها على طراز الهندسة المعمارية القديمة ، أما المتحف فيحتوي على أكثر من سبعين غرفة من التصميمات المعمارية المميزة والمزينة بالعديد من التحف، مع التركيز على فن الديكور والمفروشات الأوروبية من القرن الخامس عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر.

يذكر أن طيران الإمارات دشنت اخيراً خط رحلات جديد بين دبي وميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية وبمعدل أربع رحلات أسبوعيا على متن طائرة بوينج 777.