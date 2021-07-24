«الشارقة للمتاحف» تطور مهارات الصغار

المصدر: (الشارقة - البيان)

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف «مخيم إجازة سعيدة من المنزل – صيف 2021» بمشاركة 13 متحفاً تابعاً لها، وذلك ضمن مبادرتها للمسؤولية المجتمعية «لأننا نهتم».

وسيتضمن المخيم سلسلة من ورش العمل والأنشطة التي تتيح للمشاركين فرصة زيادة مهاراتهم وتوسعة آفاقهم المعرفية في إجازتهم.

ويسعى المخيم الذي ينطلق غداً، مستهدفاً الأطفال من سن 6 سنوات إلى 13 سنة إلى توفير أوقات ممتعة يكتسبون عبرها مهارات يدوية وذهنية، من خلال توجيه طاقاتهم في المسارات الصحيحة، بما يتسق مع أهداف الهيئة الرامية إلى صقل المهارات، وتطوير المواهب، والارتقاء بالقدرات، وغرس ميزة التنافس الإبداعي بين الأطفال، وتحويل فترة العطلة الصيفية إلى تجربة مثمرة.

ويمكن للأسر الاستفادة من العطلة الصيفية، وتنظيم أوقات أطفالهم، وتشجيعهم على المشاركة في ورشة عمل بعنوان «مزهريتي» التي يقدمها متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، لتعريفهم بأهمية إعادة التدوير، وتمكينهم من صناعة مزهرياتهم الخاصة من مواد قابلة لإعادة التدوير، فضلاً عن اصطحابهم في زيارة للمتحف والاطلاع على مقتنيات صالات الفنون الإسلامية.