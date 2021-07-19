«الفجيرة للفنون الجميلة» تنظم ورشة «التعبير الجسدي»

المصدر: الفجيرة - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، تنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح، ورشة فن المايم «التعبير الجسدي» التي تنطلق 25 الجاري وحتى 5 أغسطس في مقر مركز المعارض بدبا الفجيرة.

وتهدف الورشة التي يقدمها ماركو ستويانوفيتش رئيس المنظمة الدولية لفن «المايم» إلى تعريف الممثل كيف يمكن تركيز وعيه بلغة الجسد الكامنة وتحفيز العقل الإبداعي لديه، بحيث يصبح قادراً على اكتشاف الاتصال غير اللفظي وتنسيقه بطريقة إبداعية.

وتتناول الورشة عدداً من المواضيع من أهمها كيف يبدو جسد الشخصية المسرحية وكيف يتحرك ويتصرف ويتفاعل من خلال التواصل غير اللفظي، بحيث يستخدم الإيماءات وتعبيرات الوجه وحركة العين، وكيف يؤثر كل ذلك في نفسية الشخصية المسرحية.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية: إن استراتيجية عمل الأكاديمية تتركز على التنويع في برامجها الفنية والتعليمية وابتكار منصة فنية تشجع الإبداع لجميع منتسبيها، من خلال دعمهم، واستقطاب مواهبهم، وصقل مهاراتهم بما يمكنهم في تطوير مسيرتهم في مختلف صنوف الفنون.

وأضاف الحفيتي: ورشة فن المايم التي تستضيفها الأكاديمية تعد الأولى من نوعها في الإمارة، والتي تهتم بتدريب الممثلين والأشخاص الموهوبين على محاكاة حركة الجسد التعبيرية والإبداعية، كما يلقى هذا الفن اهتماماً بالغاً في وسائل الإعلام الجديدة للقرن الحادي والعشرين من خلال تعليمه لمقدمي البرامج المتنوعة وخصوصاً البرامج الاجتماعية.