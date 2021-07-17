«الفجيرة للثقافة» تستقبل مشاركات مسابقة نصوص المونودراما

المصدر: الفجيرة - وام

أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عن فتح باب المشاركات في مسابقة عروض ونصوص المونودراما «2021-2022» والتي تندرج تحت مظلة مهرجان الفجيرة الدولي للفنون.

وتهدف المسابقة - التي تم إعلان المشاركة فيها من 15 يوليو الجاري حتى الأول من ديسمبر 2021 - إلى تحفيز الكتاب والمبدعين في الوطن العربي لإظهار طاقاتهم الإبداعية في واحد من أصعب أنواع الفنون المسرحية وهو المونودراما. وحددت الهيئة مجموعة من الشروط للراغبين بتقديم النصوص المسرحية أبرزها أن المسابقة مفتوحة لكل الكتاب الراغبين في المشاركة من كل الأعمار على أن تكون العربية الفصحى هي اللغة المعتمدة لقبول النصوص ولا يقل عدد كلمات النص عن 3000 كلمة ولا يزيد على 3500 كلمة وأن يتوافق النص مع القواعد الأساسية للكتابة الرامية، وللكاتب حرية في اختيار موضوعه وملامسة القضايا الكبرى، مع مراعاة طبيعة المجتمع العربي وعدم الدعوة إلى ما ينافي العادات والتقاليد، وما لا يمس الثوابت الدينية ولا يدعو إلى العنف والتطرف، وأن لا يكون النص قد اشترك في مسابقات أخرى، ويتحمل المتسابق وحده مسؤولية أي ادعاء أو مطالبة من الغير في ما لو فاز بأيٍ من جوائز المسابقة، ويحق للمتقدم، الذي لم يفز بأية جائزة، التصرف بعمله بعد إعلان النتائج وفق ما يراه، والهيئة لا تلتزم بإعادة النصوص إلى أصحابها سواء فازت أم لم تفز، والأعمال الفائزة بالجائزة تصبح ملكاً لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ولها وحدها حق إنتاجها والتصرف بها وفق ما تراه.