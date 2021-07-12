«صنع في تشكيل» تصاميم تحتفي بالصناعات الإبداعية في دبي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

يحتفي معرض «صنع في تشكيل 2021» للفنون البصرية، في نسخته الحادية عشرة، بتنوع الإبداع الإماراتي، والاستثمار في قطاع الفنون، لتعزيز الصناعات الإبداعية والثقافية، لتضم تخصصات وممارسات مختلفة، وذلك من 13 يوليو الجاري، وحتى 7 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 65 عملاً فنياً لأكثر من 40 فناناً من 20 دولة، وتم إنجاز الكثير من الأعمال، سواءً بشكل كلّي أو جزئي، في المرافق والاستوديوهات ومساحات العمل المخصصة بمركز «تشكيل» ند الشبا، و«تشكيل الفهيدي» بدبي.

65 عملاً

منذ افتتاحه في عام 2008، استقبل «تشكيل» أكثر من 500 عضو، إضافة إلى عدد كبير من المدربين والمشاركين في ورش العمل والمعارض الجماعية، ومستخدمي خدمات الطباعة في المركز، ويُنتظر أن تغطي مجموعة الأعمال الفنية تخصّصات متنوعة، بينها التصوير الفوتوغرافي، والوسائط المتعددة، والأكريليك، والمنسوجات، والطباعة بالشاشة الحريرية، والنحت، والتصوير بالفيديو، والأعمال التركيبية، والخط. وستتاح للبيع الكثير من الأعمال المعروضة في الحدث، والتي ابتُكرت وأُنجزت في استوديوهات الطباعة التقليدية والطباعة الرقمية، والفنون الجميلة التابعة لمركز تشكيل، والمجهزة تجهيزاً كاملاً، بجانب عدد من الاستوديوهات الخاصة. ومن المقرّر أن تضم الدورة الحادية عشرة من معرض «صنع في تشكيل»، أكثر من 65 عملاً أبدعها ما يزيد على 40 فناناً من أعضاء «تشكيل»، ومن المشاركين في الورش والمدربين والعارضين على مدار العامين الماضيين.

وينتمي الفنانون المشاركون في المعرض والمقيمون في دولة الإمارات، لأكثر من 20 دولة، بينها مصر وباكستان وإيران واليمن وبلجيكا واليابان والهند وسوريا وفلسطين ولبنان وبريطانيا وزامبيا والولايات المتحدة، بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يشارك منها فنانون معروفون، منهم عبد الله لطفي، وإيمان الهاشمي، ونورة السركال، وخالد مزينة، وبدر عباس. جمال‭ ‬طيارة‭ ‬بارودي.‭ ‬

ممارسة إبداعية

وبهذا الصدد، قالت ليسا باليتشغار نائبة مدير مؤسسة «تشكيل»، إن دورة عام 2021 من معرض «صنع في تشكيل»، تكتسب أهمية بالغة، بعد أن تعذّرت إقامة المعرض صيف العام الماضي، جرّاء ظروف الجائحة. وأعربت عن سعادتها بتقديم المعرض مجموعة من الأعمال الإبداعية المبتكرة، التي «نُفّذت بمهارة فنية وذكاء رفيع»، مشيرة إلى أن الحدث يحتفي بمدى اتساع الممارسة الإبداعية المعاصرة، وعمقها لدى الفنانين والمصممين المقيمين في دولة الإمارات، وانطلاقاً من ذلك، يسلّط المعرض الضوء على ضرورة إتاحة المجال أمام الفنانين والمصممين، للحصول على المعدات المتخصّصة، والمساحات المناسبة والدعم المنشود، وهو ما يؤديه «تشكيل» على مدار العام في موقعيه. ويستطيع زوار المعرض، حجز جولة إرشادية بصحبة مرشدين مختصين، أو زيارة خاصة لمشاهدة المعرض الذي يتاح له كتالوج رقمي. وتقام على هامش المعرض ورش للكبار في مواضيع «اللينوكوت»، وهو أحد أساليب الطباعة الفنية، والطباعة بالشاشة الحريرية، وطابعة الريزوغراف.