مغامرات مشوّقة في معسكر أطفال الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في 4 من يوليو الجاري فعاليات وبرامج المعسكر الصيفي الافتراضي «صيفي»؛ عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي «زووم» مستهدفاً فيه جميع أطفال المراكز والجمهور ضمن الفئة العمرية من 6-12 سنة.

انطلقت فعاليات الأسبوع الأول التي تقام خلال الفترة الأولى للمعسكر وتستمر حتى 15يوليو؛ بحزمة من البرامج التخصصية والأنشطة الممتعة والمغامرات المشوقة؛ يقدمها نخبة من المختصين في مجال تنمية المواهب، من داخل الدولة وخارجها، وعدد من منتسبي «ناشئة الشارقة»، و«سجايا فتيات الشارقة»، منها: الورشة التفاعلية التي قدمها الناشئ راشد سيف الطنيجي من ناشئة الشارقة، وهي مجموعة من المسابقات والألغاز المسلية التي تفاعل فيها لأطفال بحماس، وأتاحت لهم الفرصة لممارسة مهارة البحث والتفكير والتحليل؛ هدفت الورشة إلى حث الأطفال على المشاركة الفعالة وإبداء الرأي، وزيادة المعلومات النافعة لهم.

أما في مجال الورش الفنية الهادفة إلى تنمية الجانب الفني لدى الأطفال لإنتاج أعمال إبداعية مبتكرة، قدمت الفتاة بتول التميمي من سجايا فتيات الشارقة ورشة «فواصل ملونة»عرفت فيها الأطفال على أساسيات ومهارات الرسم وطرق دمج الألوان؛ وتمكنوا من عمل فواصل ملونة ومبتكرة للكتب.

بينما تعرف المشاركون مع الشيف رامي عبدو الجبرائيل «في ورشة» مشروب الصيف البارد) على طريقة الاستخدام الآمن لأدوات المطبخ الأساسية، وأهمية الحفاظ على نظافة الطعام، ومعرفة قيمتها الغذائية؛ بالإضافة لإعداد المشروبات الصحية الصيفية الباردة بطريقة سهلة وسريعة، وذلك من خلال اتباع التعليمات البسيطة للوصفة الغذائية.