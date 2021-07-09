مكتبة خورفكان تستضيف ثلاث تجارب إبداعية

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم «هيئة الشارقة للكتاب»، في مكتبة خورفكان العامة، عند العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل، جلسة حوارية مفتوحة مع الجمهور بعنوان «ملتقى الكُتاب»، يستعرض المشاركون فيها سيرهم في الكتابة وتجربتهم الإبداعية.

وتستضيف الجلسة التي يديرها المهندس عبدالرؤوف حسن أميرة من دائرة الخدمات الاجتماعية، كلاً من الدكتور عبدالله إبراهيم عبدالله محمد الدرمكي، عضو المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة؛ والدكتور محمد عبدالكـريم مراد محمد، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في شرطة أم القيوين.

وتأتي هذه الجلسة بهدف تمكين أفراد المجتمع وتوسيع آفاقهم وإثراء معارفهم، وتمثل هذه الأنشطة متنفساً ثقافياً ثرياً لمختلف أفراد المجتمع، وفرصة لمحبي القراءة لمقابلة كتّابهم المفضلين، لتشجيعهم على مواصلة القراءة، والتعرف على الإصدارات الأدبية المختلفة.

يذكر أن الهيئة تحرص خلال مختلف الفعاليات التي تنظمها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة بما يتعلق باتخاذ مسافات تباعد جسدي وارتداء الكمامات الوقائية.