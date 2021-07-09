أكبر بنطال في العالم يدخل موسوعة غينيس

المصدر: بيرومونستر (سويسرا) - أيهم اليوسف

استطاع الخياط الكردي السوري خوندكار كلش، الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بخياطة أكبر بنطال في العالم في وقت قياسي بالتعاون مع زملائه المتطوعين وأصدقائه في بلدة «بيرو مونستر» السويسرية، وأقاموا كرنفالاً كبيراً بهذه المناسبة. وسوف يتحول زر البنطال إلى رمز من رموز البلدة، وقماشه إلى مشروع بيئي عالمي.

فكرة

بدأت القصة عندما طرح خوندكار كلش في مارس من العام الماضي، على زميله في النادي الثقافي التطوعي، أنه يحلم بخياطة أكبر بنطال في العالم، فأبدى زميله استعداده للمساعدة، واقترح عليه طرح الفكرة في مؤتمر النادي السنوي، إذ قابله زملاؤه هناك أيضاً بالموافقة والتصفيق، وعلى أساسه تم التواصل مع البلدية التي وفرت لهم صالة كبيرة أيام الأحد لتنفيذ المشروع.

ويقول كلش: تم تسجيل الفكرة لدى مقرِّ موسوعة غينيس للأرقام القياسية، واشترطوا تنفيذها خلال 6 أشهر، إلا أنه وبسبب انتشار كورونا وما رافقه من الحجر الصحي والحظر، تم تمديد الموعد إلى الأول من أغسطس المقبل.

تلقى صاحب اللقب الدعم والمساعدة من زملائه المتطوعين وعائلاتهم وأصدقائه أثناء قص وخياطة البنطال، واكتفت البلدية بوجود خمسة مساعدين فقط في الصالة بسبب كورونا، ثم وافقت على ثمانية مساعدين، بدؤوا العمل في بداية نوفمبر من العام الماضي، وتم الانتهاء في منتصف أبريل الماضي.

تحقيق حلم

فكرة أكبر بنطال راودت كلش، منذ 2006 عندما كان لديه مشغل للخياطة في العاصمة السورية دمشق، لكنه حقق أمنيته بعد 15 سنة في سويسرا. البنطال طوله 70 متراً، وعرضه 40 متراً، أما وزنه فبلغ 700 كغ، واستغرق منهم 105 ساعات عمل، كما أن وزن زر البنطال 70 كغ، وقد أعد من خشب خاص مقاوم للظروف الجوية القاسية، وحفرت عليه عبارة (أكبر بنطال في العالم) باللغة الألمانية، وسوف تدون عليه قصة إنتاجه، ويتخذ كنصب تذكاري أمام محطة القطار، ورمز من رموز بلدة «بيرو مونستر».

مشروع بيئي

يشير كلش أن البنطال صديق للبيئة من القطن الطبيعي، وسوف يصنع منه 12 ألف حقيبة تسوق صديقة للبيئة تحمل شعار البنطال، ويوزع ريعها على 12 منظمة صديقة للبيئة في العالم، منها منظمة «تل هلالية» في القامشلي، مسقط رأسه في سوريا.

كرنفال

احتفل أهل البلدة وأقاموا كرنفالاً كبيراً بهذه المناسبة، حاز تغطية إعلامية سويسرية وأوروبية كبيرة، تخلله تكريم كلش من قبل رئيس البلدية، وتم اعتماد لوغو البنطال على موقع البلدية الإلكتروني الرسمي، كما تلقى مباركة من أمريكا الجنوبية من قبل الجهة التي حققت الرقم القياسي السابق لأكبر بنطال في العالم.

ويضيف: تطوع 100 شخص لحمل البنطال أثناء الكرنفال، وكان من المقرر مشاركة 300 شخص فقط في الكرنفال بسبب كورونا، لكن كل البلدة احتفلت معنا كعائلة واحدة ويتفاخر الأهالي بهذا الإنجاز.

عدوى الـ 70

يوضح صاحب اللقب أن بلدة «بيرو مونستر» الجبلية التي يقيم فيها تحتضن أطول برج إذاعي في سويسرا، والآن أنتج فيها أكبر بنطال في العالم، ويبدو أنها ستحقق المزيد، فقد طلبت منه سيدة سويسرية خياطة غطاء لطاولة تنوي صناعتها بطول 70 متراً لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وسوف تدعو أهالي البلدة للاحتفال معها وتقديم الضيافة لهم على الطاولة نفسها.

جولة حول العالم

سوف يسجل البنطال رسمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في أغسطس القادم كأكبر بنطال في العالم. ومن أفكار كلش المستقبلية، رحلة مشي من جبال الألب في سويسرا إلى الفاتيكان في إيطاليا وجولة برية بالسيارة حول العالم.