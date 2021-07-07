دبي تكرّس مكانتها واحة للتواصل الجمالي العالمي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

ارتحال الفنون وانتقال تجاربها المعاصرة ذات الجذور التاريخية والعراقة المستمدة من حضارات الأمم لتطرق أبواب المستقبل عبر إبداع مرتكز على عالمية التواصل وحضور موروث دولة الإمارات ودبي.

والمبني على الأصالة والثقافة والتفاعل بين الثقافات عبر دعم المواهب وإلهامها وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى العالمية، كان عنواناً لانطلاق الشراكة الثقافية والفنية التي أعلنتها هيئة دبي للثقافة مع مجموعة «بولغري»، العلامة التجارية الإيطالية الرائدة في عالم المجوهرات والفخامة.

والتي أثمرت عن إطلاق النسخة الأولى من «جائزة بولغري للفن المعاصر»، بدعم من الجناح الإيطالي في معرض إكسبو، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة واستعدادات دبي لاستضافة إكسبو 2020، أكبر معرض دولي في العالم.

وجاء الإعلان عن هذه الشراكة، أمس، خلال مؤتمر صحفي بمتحف الاتحاد نظمته «بولغري» بالشراكة مع «دبي للثقافة» بقاعة المؤتمرات بحضور هالة بدري،، وجان-كريستوف بابين، المدير التنفيذي لمجموعة بولغري، ولوسيا بوسكايني، القيّم للعلامة التجارية في بولغري، وباولو غليسنتي، المفوض العام الإيطالي لإكسبو 2020 دبي، ونيكولا لينير، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الإمارات.

ومارسيلو فوندي، نائب المفوض العام الإيطالي لإكسبو 2020 دبي، وجوزيبي فينوشيارو، القنصل العام لإيطاليا في دبي، وإدا زيليو غراندي، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في دبي للثقافة وبولغري وجناح إيطاليا في إكسبو 2020، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين من الصحف والمؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية.

مواهب محلية

تهدف الجائزة السنوية التي تحتفي بالفنون المعاصرة وتؤكد أهميتها في التنمية الثقافية في دبي والمجتمع الإماراتي بشكل عام، إلى إتاحة منصة مبتكرة لدعم المواهب المحلية في مجال الفنون المعاصرة على مدار رحلة معرض إكسبو 2020 دبي، باعتبار دبي للثقافة الداعم الرسمي للشؤون الثقافية لهذا المعرض الدولي الاستثنائي لتواصل العقول وصنع المستقبل، متيحةً لهم الفرصة للتعبير بشكل خلّاق عن كيفية تواصل الناس جمالياً، وعن جوانب التقاطع بين مدن مثل دبي وروما من حيث الجمال الملهم والإبداعات المبتكرة التي تميز كل منهما.

مئوية الإمارات

وأكدت هالة بدري مدير عام دبي للثقافة أن إطلاق هذه الجائزة السنوية في هذا العام يكتسب أهمية كبرى لتزامنها مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي والاستعداد لمرحلة جديدة من تاريخ الدولة للعبور إلى المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، إلى جانب بدء العد التنازلي لاستضافة معرض إكسبو 2020 الذي سينطلق في بداية أكتوبر من العام الجاري، وأشارت إلى أن شراكة «دبي للثقافة» مع «بولغري» تنطلق من الإيمان المشترك لدى الجانبين بأهمية تشجيع جميع أشكال التعبير الجمالي الحديثة لمدّ جسور التواصل والتبادل الثقافي المثمر بين الناس.

وقالت: «عبر هذه الشراكة نهدف إلى توظيف إبداع بولغري، وأسلوبها الرفيع في إلهام أصحاب المواهب في المجتمع الإبداعي المحلي واستقطابهم لتقديم أعمال فنية معاصرة تستوحي من جمال المدينة وثقافتها وابتكاراتها، متيحين أمامهم منصة ثمينة لعرض إبداعاتهم والحصول على نظرة خبيرة على أعمالهم من قبل متخصصين بارزين في المجال الإبداعي، ما يسهم في وصولهم إلى الاحتراف والعالمية».

وأضافت: «نلتزم برعاية المواهب الإبداعية، ودعم التنوع الثقافي في الإمارة، ونرحب بالشراكات المحلية والدولية التي تثمر عن تحالفات مبتكرة تتيح فرصاً ثمينةً لدعم الصناعات الإبداعية والمواهب المبدعة، بما يسهم في تمكين القطاع الثقافي والإبداعي كرافد للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.

حوار الحضارات

وقال جان-كريستوف بابين، المدير التنفيذي لمجموعة بولغري عبر مداخلة مصورة: «الجائزة المرموقة تحتفي بالحوار بين روما ودبي عبر الموروث الثقافي والفني للمدينتين. إنه لشرف كبير لمجموعة بولغري أن تكون مصدر إلهام للفنانين الشباب من خلال توظيفها الإبداعي للألوان والتصاميم الفريدة. لدينا قناعة بأن تشجيع الفنانين الشباب هو استثمار في مستقبلنا لأن طاقاتهم الإبداعية تسمح لنا برؤية الواقع من منظور جديد».

شعار الجمال

من جهته، أوضح باولو غليسنتي، المفوض العام الإيطالي لإكسبو 2020 دبي: «تجسد جائزة بولغري للفن المعاصر بالشراكة مع دبي للثقافة جوهر مشاركة إيطاليا في إكسبو 2020 دبي تحت شعار «الجمال يربط الناس».

يمثل الإبداع والأصالة إيطاليا بماضيها وحاضرها وشهرتها العالمية التي سنحتفي بها على مدار الأشهر الستة للمعرض، حيث سيعكس الاحتفاء بالأعمال الفنية الفائزة أيضاً العلاقة العريقة التي تربط ما بين روما ودبي».

بنك المواهب

ستختار دبي للثقافة من 3 إلى 5 مرشحين لكل من فئات الجائزة من بنك المواهب الخاص بها، وستتم دعوة هؤلاء الفنانين لحضور محاضرات أو ورش عمل ملهمة عبر الإنترنت للتعرّف إلى بولغري بكل ما تمتلك من رؤية وجرأة وحرفية في تصميم الأحجار الكريمة الملونة.

وسيكون الموعد النهائي لتسليم الأعمال المشاركة في منتصف ديسمبر من العام الجاري، في حين سيتم الإعلان عن العمل الفائز في بداية فبراير 2022. وسوف يتم اختيار العمل الفائز من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء متخصصين يتم اختيارهم من الجهتين، وسيحصل العمل الفائز على فرصة عرضه في الجناح الإيطالي في إكسبو 2020، كما ستتاح له فرصة زيارة مدينة روما في رحلة مدتها أسبوع ستأخذهم لزيارة عالم «بولغري»، بما في ذلك طاولة الأحجار الكريمة، ودوموس «DOMVS»، ومراكز التصميم، وورش العمل، ومجموعة من المواقع التاريخية والثقافية في المدينة.