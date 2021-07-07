سحر دبي يثري أوقات واحتفالات نجوم الفن

المصدر: دبي ـ غسان خروب

باقات محبة أنيقة تقدمها دبي لنجوم الفن الذين آثروا أن يحطوا رحالهم بين أروقة المدينة، التي يفوح منها عبير العطر والعود، فيما عيونهم تحلق في فضاء «دانة الدنيا»، حيث السحر قد علق نفسه على واجهات المعالم العمرانية، ليجدوا أنفسهم يلاحقون هذا الجمال، من مكان لآخر، سعياً منهم لاتخاذه خلفية لمشاهد كليبات أغنياتهم التي يصورونها في دبي.

في وقت اختار آخرون «دانة الدنيا» واحة هادئة لقضاء الإجازة الصيفية، مستغلين لحظاتها لإزالة ما تحمله أكتافهم من «تعب وإرهاق الأيام الماضية»، في مدينة سعت لمكافأة المواهب وأصحاب الإبداع بـ«الإقامة الذهبية». الرحلة بين أروقة دبي، لم تكن مقتصرة على نجوم الفن العربي، وإنما امتدت لتشمل نجوم هوليوود أيضاً، والذين وقعوا في هوى «دانة الدنيا» من النظرة الأولى، حيث شمسها تغازل مياه الشاطئ، وتتباهى مواقعها المختلفة بما تحمله من لمسات جمالية.

على أرض «دانة الدنيا» تقضي الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان إجازتها، حيث تعودت أن تتنقل بين أماكنها المختلفة، التي شهدت احتفالها بيوم ميلادها، حيث نشرت بطلة فيلم (Mean Girls) عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» صورة لكعكة الميلاد التي روست بجملة «عيد ميلاد سعيد.. نحبك»، فيما أرفقت ليندسي مع الصورة تعليقاً كتبت فيه: «كان أكثر عيد ميلاد سحري مع العائلة والأصدقاء».

ليندسي لم تكتف خلال وجودها في دبي بالاحتفال بيوم ميلادها، وإنما خضعت لجلسة تصوير خاصة بمجلة «إنترفيو»، حيث تولى المصور عبد الله المعز التقاط مجموعة من الصور الخاصة بالممثلة ليندسي التي شاركت أخيراً في مسلسل الانيمشن (Devil May Care).

لحظات

أبواب «دانة الدنيا» بدت مفتوحة على اتساعها أمام الفنانة اللبنانية كارول سماحة، التي حطت رحالها برفقة زوجها وليد وابنتها تالا أخيراً في دبي، التي اختارتها مكاناً لتمضي فيه إجازتها الصيفية.

كارول تجولت بين أروقة دبي، وبدت حريصة على توثيق لحظاتها بمجموعة من الصور، التي نشرت بعضها على حسابها في «إنستغرام»، ومن بينها صورة تجمعها مع عائلتها والموسيقي اللبناني ميشال فاضل، وكتبت: «إجازة عائلية مع الصديق ميشال فاضل»، في الوقت ذاته، حرصت كارول الحاصلة على الإقامة الذهبية في دبي، على توثيق زيارتها إلى مسرح «لا بيرل» في الحبتور سيتي.

ومتابعة عروضه، كما التقت أيضاً في أحضان دبي، مع زميلتها الفنانة الهام شاهين وكذلك ليلى علوي، فيما لم تكشف كارول عن طبيعة هذا اللقاء، مكتفية بالتعليق على «انستغرام»: «حول الليلة الماضية، حبيبتي تالا مع صديقاتي العزيزات».

أغنية صيفية

من جهة أخرى، كانت دبي مسرحاً لأحداث كليب أغنية «جو البنات» التي جمعت بين المنتج الموسيقي العالمي «ريد وان» والفنان المصري محمد رمضان وزميله المغربي نعمان بلعياشي، وكان ريد وان قد وصف الأغنية الجديدة التي تجمع بين اللهجة المصرية والمغربية، إضافة للإنجليزية، في تصريحات أدلى بها لبرنامج «إنسايدر بالعربي» الذي يبث على تلفزيون دبي، بأنها «صيفية». وقال: «أعتقد أن الأغنية ستكون ضربة قوية، وستدخل السرور إلى قلوب الناس».

كما وصف التريو المشارك في الأغنية بـ«الجميل جداً». بلعياشي الذي حصل بدوره على الإقامة الذهبية في دبي، كان قد تولى بنفسه وضع كلمات الأغنية التي تجمعه لأول مرة مع محمد رمضان، الذي أعرب عن سعادته بالتعاون الذي يجمعه مع بلعياشي، يذكر أنه سبق للمنتج ريد وان التعاون مع محمد رمضان في أغنية «بطل» التي طرحت عبر «يوتيوب» في مايو الماضي.