مجلة «شاعر المليون».. حوارات متنوعة وإشادة بعودة النشاط الثقافي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، العدد 174 من مجلة شاعر المليون، الذي ضم عدداً من الحوارات المتنوعة مع نجوم برنامج «أمير الشعراء». إلى جانب شعراء شاركوا في المواسم السابقة من برنامج «شاعر المليون». أما الحوار الرئيس، فكان مع الإعلامية المتميزة مهيرة عبد العزيز، مقدمة برنامج «أمير الشعراء» في موسمه التاسع، والتي توسطت صورتها غلاف العدد.

وتحت عنوان «إنجازات الإمارات وحراكها الذي لا يتوقف»، تحدثت افتتاحية العدد عن عودة النشاط الثقافي إلى سابق عهده في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد إقامة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وقبله برنامج «أمير الشعراء 9»، وكذلك برنامج «المنكوس 2»، وغيرها من البرامج والفعاليات التي نجحت في تجاوز تداعيات الجائحة، عبر إجراءات احترازية واسعة ودقيقة.

وأشارت الافتتاحية إلى أن أبوظبي، استمرت في عطائها اللا محدود، تدعم كل إبداع، وتؤمن بالحراك الثقافي، وقدرته على تجاوز جميع الظروف والعقبات، فالتعافي يبدأ دائماً بالوعي، والوعي تشكله المعرفة، ولا شك أن الإمارات خلال خمسين عاماً من عمرها، تمكنت من بناء مجتمع واعٍ، يسهم اليوم في جميع مجالات التطوّر والتقدم.

وقد أشاد نجوم مسرح شاطئ الراحة بهذا النشاط الثقافي، الذي شهدته أبوظبي، منذ بداية العام الحالي، وقالوا عبر استطلاع موسع، إن أبوظبي هي القادرة على قيادة هذا النشاط، واستعادة عافيته في المنطقة.

وفي استطلاع آخر، تحدث عدد من الشعراء عن اتجاهات جديدة في الكتابة الأدبية، التي أصبح الكثير من مبدعيها يلجؤون اليوم لكتابة الرواية، أكثر من كتابة الشعر.

كما ضم العدد مجموعة من القصائد لشعراء شاركوا في برنامج «أمير الشعراء» في موسمه التاسع، وقصائد لطلبة أكاديمية الشعر من المهتمين بدراسة الشعر النبطي. وفي باب حوارات، التقت المجلة بعدد من الشعراء، وهم «عمر الراجي من المغرب، محمد عرب صالح من مصر، وحنان فرفور من لبنان، وطلال الشامسي من سلطنة عُمان، ومحمد العنزي من الأردن».

وتطرق العدد إلى حياة وسيرة رائد الشعر النبطي، الشاعر أبو حمزة العامري، الذي كتب قصيدةً خاصة، تجمع النبطي بالفصيح. كما كانت هناك كذلك قراءة مميزة لكتاب «قال ابن حبتور»، للباحث مبارك العمّاري. واستذكر العدد أبرز محطات الموسم الثامن من برنامج «أمير الشعراء»، الذي فاز بلقبه الشاعر السعودي سلطان السبهان.