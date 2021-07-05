«تريندز» يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

المصدر: دبي - البيان

يشارك مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، في الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، التي تستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة، بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية التي تضم الكتب والسلاسل العلمية، التي تغطي العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وحركات الإسلام السياسي.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، من أهم المعارض العربية والدولية، حيث يشارك في الدورة الحالية 25 دولة، و1218 دار نشر عربية وعالمية.

ويشارك «تريندز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، من خلال جناح «مؤسسة الأهرام للتوزيع»، الموزع الحصري لإصدارات «تريندز» في «مصر وأفريقيا»، وذلك ترجمة لاتفاقية التعاون بين الطرفين في مجال تبادل وتوزيع الإصدارات، سواء في شكل مطبوع أو نسخ إلكترونية. كما يشارك «تريندز» في المعرض الافتراضي، لضمان وصول إصداراته المتنوعة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

وقال الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»، إن المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي في إطار حرص «تريندز» على الحضور الفعال في المحافل الثقافية العربية والدولية، وتجسيداً لرؤيته بأهمية هذه النوعية من الفعاليات الثقافية في التقريب بين الشعوب، خاصة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يُعد من أهم معارض الكتب العربية والدولية، ويُشكل منصة ثقافية مهمة، تجذب المفكرين والباحثين والأكاديميين، فضلاً عن كبريات دور النشر العالمية.

وأوضح العلي أن قائمة الإصدارات المشاركة في المعرض، تتسم بالتنوع والثراء، وتغطي مجموعة من القضايا التي تستحوذ على اهتمام المجتمع العربي والدولي، مثل قضايا الإسلام السياسي، والتنمية المستدامة، والتسامح والتعايش، والتحولات في النظام الدولي في ظل جائحة «كوفيد 19».

وبدوره، قال عمر النعيمي مدير عام «تريندز»، إن المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي من منطلق الحرص على حضور المحافل المؤثرة ثقافياً، لإيصال رسالة المركز البحثية، وما ينتجه من إصدارات موثوقة، إلى أكبر عدد من المثقفين وأصحاب الرأي والفكر. وأشار إلى أن إصدارات «تريندز» المتنوعة، تحظى بالمصداقية والموضوعية، وباتت مرجعاً موثوقاً للباحثين والدارسين والأكاديميين في المنطقة والعالم، لأنها تتبنى القواعد والأسس الرصينة التي يتميز بها البحث العلمي، والمتعارف عليها دولياً، كما تقدم مضموناً يتسم بالعمق، ويستشرف المستقبل.

وتتضمن إصدارات المركز المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، سلسلة متميزة من أحدث الإصدارات العلمية، والتي تشمل عدة كتب عن جماعة الإخوان المسلمين، هي: «جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس»، و«الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: السمات.. الأهداف.. المستقبل»، و«النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين.. النشأة، الأهداف، التطور»، و«البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين.. شبكات المال والأعمال والتمويل».

وتشمل أيضاً كتاب: «المراجعات في تجارب الحركات الإسلاموية في مرحلة ما بعد الربيع العربي: حركة النهضة أنموذجاً»، هذا إضافة إلى كتاب: «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والانشقاق عنها في الدول الغربية»، من تأليف لورينزو فيدينو مدير برنامج دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن.

كما تتضمن هذه الإصدارات، مجموعة من الكتب التي ترصد التحولات التي شهدها العالم في ظل جائحة «كوفيد 19»، أهمها، كتاب: «عالم ما بعد كوفيد 19: حدود التغيير المحتمل في النظام العالمي»، وكتاب: «دور الاتحاد الأوروبي في عالم ما بعد جائحة كوفيد 19»، وكتاب: «أسواق النفط في عالم ما بعد جائحة كوفيد 19»، وكتاب: «الإمارات وجائحة كوفيد 19.. نموذج في إدارة الأزمة وتحقيق التعافي المستدام»، وكتاب: «كوفيد 19: التحولات الجيواستراتيجية العالمية وآفاق المستقبل»، وكتاب: «تطور لقاحات كوفيد 19.. السباق نحو القضاء على الوباء والاستفادة من دروس التاريخ».