«دبي للثقافة» تعلن فعاليات برنامج الفنون في يوليو

المصدر: دبي - البيان

تحمل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في جعبتها، مجموعة متنوعة من الورش والمحاضرات الثرية، ضمن «برنامج الفنون التشكيلية» لشهر يوليو الجاري، بالتعاون مع مركز «عكاس للفنون البصرية»، وبإشراف نخبة من الفنانين والمتخصصين في فنون الخط العربي، والتجريد والتصوير الفوتوغرافي، داعيةً المواهب من الهواة والمحترفين، إلى المشاركة لإغناء معارفهم وصقل مهاراتهم.

وبدأ برنامج الشهر في 3 يوليو الجاري، مع ورشة تفاعلية بعنوان «أساسيات فن الخط العربي»، عُقدت في مكتبة الصفا من الساعة 11:00 صباحاً – 2:00 ظهراً، تحت إشراف الخطاط راشد خان، الذي عرَّف المشاركين بتاريخ الخط العربي وأدواته، وأنواع الخطوط، وطريقة تعلّم الخط العربي وفلسفته الفنية. واستقبلت الورشة محبّي تعلّم الخط العربي من عمر 13 وما فوق، وذلك لعدد لم يتجاوز 12 مشاركاً.

كما سيكون الموهوبون من سن 18 وما فوق، على موعد مع ورشة مدتها خمس ساعات، حول «فن التجريد الحر»، تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً، من يوم 10 يوليو، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بإشراف الفنانة عواطف الحلو. وستتاح للمشاركين فرصة تشكيل لمحة عن الفن التجريدي، والأدوات المستخدمة فيه، وخامة الإكلريليك، والتعرّف إلى كيفية توظيف اللون والأدوات، ليتمكنوا من عمل لوحاتهم الخاصة بسهولة. وتستقبل هذه الورشة 8 مشاركين فقط، مقابل 1500 درهم للمشارك.

أما في 17 يوليو، فيتضمن برنامج الشهر، محاضرة مجانية حول «أساسيات التصوير الفوتوغرافي» للمبتدئين، بإشراف الفنان فيصل الريس في مكتبة الصفا للفنون والتصميم. وعلى مدار 5 ساعات، تبدأ من 11:00 صباحاً، سيطلع 15 مشاركاً من عمر 18 وما فوق، على مبادئ وأسس وقوانين التصوير الفوتوغرافي، وأدواته وتقنياته المساعدة، فضلاً عن تعزيز معارفهم حول الكاميرات الفوتوغرافية وإمكاناتها، بما يسهم في تسهيل عملية انتقالهم من الهواية إلى الاحتراف.

ويختتم برنامج الشهر مع معرض لمدة 10 أيام للفنانين الذين تعاونوا مع مركز «عكاس للفنون البصرية»، خلال العام المنصرم، وذلك تقديراً لمساهماتهم، وتحفيزهم على مواصلة إبداعاتهم، وتشجيع مزيد من الفنانين الشباب للتعاون مع المركز. وسوف يفتتح المعرض يوم 22 يوليو الجاري، من الساعة الثامنة حتى العاشرة والنصف مساءً، ويستمر حتى 31 يوليو، مرحّباً بالزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، باستثناء أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج، في إطار التزام «دبي للثقافة»، بدعم الموهوبين في شتى مجالات الفنون البصرية من أبناء الإمارات والمقيمين فيها، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين، لإبراز طاقاتهم، والاستفادة من تجارب الفنانين ومعارف المتخصصين، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة، كحاضنة للمواهب والمبدعين، وتحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.