مجلس حكماء المسلمين يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

المصدر: وام

افتتح " مجلس حكماء المسلمين " اليوم جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يتضمن العديد من الإصدارات والعناوين العلمية.

وشهد اليوم الأول إقبالا كبيرا من زوار المعرض على إصدارات المجلس التي تنوعت بين كتب تراثية، وكتب في الفكر والثقافة الإسلامية ومخرجات مؤتمرات مجلس حكماء المسلمين وملتقياته الحوارية، إضافة إلى مجموعة متميزة من مؤلفات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين من بينها كتاب "آداب وقيم" وكتاب "القول الطيب" الذي يجمع خطابات فضيلة الإمام وكلماته في العديد من المؤتمرات والأحداث الدولية.