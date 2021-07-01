مهرجان «ترداد».. محاولة لإنعاش النشاط الثقافي في بيروت

المصدر: بيروت - أ ف ب

ينطلق في بيروت، غداً، مهرجان «ترداد» الثقافي والفني الذي تقيمه منظمة اليونسكو، ويسعى في ظل «سياق قاتم»، بحسب المنظمين، إلى إحياء النشاط الثقافي الذي يعاني تبعات أزمة اقتصادية واجتماعية حادة فاقمتها الجائحة.

ويهدف المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام «إلى إعادة إطلاق الحياة الثقافية في لبنان واستعادة الأصداء الإبداعية لمدينة بيروت مجدداً وإسكات أصوات الانفجارات»، بحسب منظميه.

ويضم المهرجان الذي يقام في دورته الأولى بالتعاون مع خمس جمعيات وفرق مختلفة الاختصاص تعنى بالمسرح والموسيقى والسينما والرقص والرسم، 16 عملاً متنوعاً لفنانين لبنانيين، إضافة الى ورش عمل.

وقالت المستشارة لمبادرة إعادة إحياء الحياة الثقافية في لبنان لدى اليونسكو ليلى رزق، إن غاية مهرجان «ترداد» تتمثل في «إعادة إطلاق الحياة الثقافية في لبنان» ومعاودة «الأنشطة الإبداعية التي تشتد الحاجة إليها اليوم لاستعادة حياة طبيعية، والشعور بنبض الحياة من جديد».