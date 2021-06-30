شيف «ميشلين» يطلق من دبي «احتفالية العطور»

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

«احتفالية العطور» إنجاز جديد لشيف نجوم ميشلين، فيكاس خانا، الذي أعلن عنه في تغريدة عبر «تويتر» مؤخراً، وناقش حيثياته في حديث عبر الإنترنت من مطعمه في دبي، متحدثاً عن رحلة استكشاف التوابل في إطار إشكالية تغير المناخ. وذكر موقع «لايف مينت» أن الطاهي العريق بدأ قبل ست سنوات العمل على مشروع لتوثيق ودراسة موسمية التوابل وتلقيحها.

وقاده الأمر إلى العمل على شهادة الدكتوراه حول كيفية تأثير تغير المناخ في عملية التلقيح والدورات الطبيعية والتوابل. وعلق خانا في حديث عبر الإنترنت بالقول: «لقد صعقني خلال العمل على بحث الدكتوراه السؤال حول كيفية الترويج لشيء في صميم الموضوع اليوم. وأسفر ذلك عن تأليف كتاب يتحدث عن تلقيح البهارات وإني أتطلع بشوق لإصداره».

ومن المتوقع أن يصدر «احتفالية العطور» عن دار «بلومز بيري وورلد وايد» في منتصف أغسطس المقبل بعد تأجيله جراء الجائحة. ولا يعتبر أطروحة أكاديمية بل كتاب طهو يضم ما يزيد على 100 وصفة أبطالها التوابل من حول العالم، بدءاً بخردل البنجاب وزعفران كشمير واليانسون النجمي لفيتنام ولافندر نوتر دام دو سينانك الفرنسية. ويجمع العمل ما بين البستنة وأصل التوابل وتغير المناخ.

وفي السياق أشار خانا إلى أنه «يعرف بأن الموضوع قد لا يشكل مثار اهتمام كثير من الناس إلا أنه مذهول بمسألة تأثير التغير المناخي على تلقيح التوابل أيضاً. فالنسبة إليه إنه موضوع ذات صلة يتحدث عن التوابل بطريقة مختلفة للغاية». ويؤكد خانا أنه سيتم إطلاق «احتفالية العطور» من دبي، حيث يشعر بعمق الاهتمام بالمطبخ الهندي في المدينة ويلفت إلى أن كتابه السابق بعنوان «اللون الأخير» بيعت نسخ منه في دبي أكثر مما فعل في الهند، الأمر الذي شكل دهشة للناشر على حد تعبيره.