«الثقافة والشباب» و«مجموعة أبوظبي» تتعاونان في رعاية المبدعين

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت وزارة الثقافة والشباب، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مذكّرة تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك في تنظيم واستضافة الفعاليات الثقافية، ورعاية الموهوبين والمبدعين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقعت مذكرة التفاهم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسِس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي.

ارتقاء

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي: «تسعى وزارة الثقافة والشباب إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية للارتقاء بواقع القطاع الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات، وتمكينه من مواكبة التطورات للمساهمة في دعم أجنداتنا الوطنية ورؤيتنا المئوية 2071. باتت الثقافة اليوم محركاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية المستدامة، وعلينا توحيد الجهود والعمل المشترك لترسيخ القيم الثقافية والإبداعية، وتطوير آليات وبرامج ملهمة تدعم المواهب الشابة وتستقطب المبدعين، ليلعبوا دوراً فاعلاً في المرحلة المقبلة».

من جانبها، ثمنت هدى الخميس، الدور الرائد لوزارة الثقافة والشباب كحاضنة للإبداع الإماراتي، ومظلة مرجعية للمنجز الاستثنائي في الثقافة والفنون، ومنصة وطنية للاحتفاء بكبار المبدعين والاستثمار في الشباب.

فعاليات

ونصت مذكرة التفاهم، التي تستمر لمدة 3 سنوات، على إتاحة وزارة الثقافة والشباب، المراكز الثقافية التابعة لها لتقديم الفعاليات الثقافية التي تنظمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.