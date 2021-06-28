أطفال الشارقة تدرب منتسبيها على صناعة المحتوى الرقمي

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، دورة «صناعة المحتوى الرقمي للأطفال»، وذلك ضمن برنامجها «إعلامي المستقبل»، خلال يومي 23-24 من شهر يونيو الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي تيمز، مستهدفةً 20 طفلاً من منتسبيها في الفئة العمرية من 8 - 12 سنة.

وهدفت الدورة إلى تعليم الأطفال مهارات إنتاج محتوى رقمي وإعلامي هادف، في قنوات التواصل الاجتماعي، حيث تعرف خلالها المشاركون إلى قنوات ومنصات التواصل الاجتماعي المتنوعة ومميزاتها، وكيفية تصوير ومونتاج الأفلام، باستخدام الأجهزة الذكية، إضافة إلى أهم البرامج والتطبيقات التي تساعدهم على تحرير الفيديوهات، من خلال إضافة مؤثرات إلى مقاطع الفيديو، وكيفية تركيبها، كما تضمنت الدورة جانباً عملياً، قام خلاله الأطفال بتطبيق ما تعلموه.

الجدير بالذكر، أن برنامج «إعلامي المستقبل»، يهدف إلى اكتشاف ورعاية مواهب وملكات الأطفال الإعلامية وتنميتها، وتطوير قدراتهم، من خلال دورات متخصصة في مختلف الفنون الإعلامية، إضافة إلى خلق قيادات إعلامية، تسهم في خدمة المجتمع، وتسهم في رفد المجتمع بجيل واعٍ ومدرب، يسهم في مسيرة التنمية.

وفي هذا الصدد، صرحت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالإنابة، قائلة: يأتي برنامج «إعلامي المستقبل»، ليؤكد أهمية دور الإعلام في بناء شخصية الطفل، وتنمية قدراته وملكاته التعبيرية، حيث نحرص في أطفال الشارقة، على تقديم هذا النوع من البرامج التدريبية، التي من شأنها أن تسهم في اكتشاف المواهب الإعلامية، وإكسابها المهارات اللازمة لخلق جيل إعلامي واعٍ، تحت إشراف متخصصين، وعبرت عن شكرها لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، على تعاونهم الدائم، ومساهمتهم في تنفيذ الدورات الإعلامية للأطفال، كون هذا التعاون يمثل منظومة عمل متكاملة، تعمل على خدمة أحد أهم شرائح المجتمع، وهم الأطفال.