ندوتان في بيت شعر الأقصر ونواكشوط

المصدر: الشارقة - البيان

نظم بيت شعر نواكشوط في موريتانيا، أخيراً، ندوة فكرية، في إطار برنامجه الفصلي «تجارب مثمرة»، استضاف فيها الوزير الدبلوماسي السابق، والكاتب محمد محمود ودادي. إذ رحب الدكتور عبد الله السيد مدير بيت الشعر، في البداية، بالضيف وعرف به وبمسيرته. بدوره، توجه المحاضر بالشكر إلى بيت الشعر على الدور البارز الذي يضطلع به في الساحة الأدبية والثقافية الموريتانية، ثم خلص إلى الحديث عن طفولته في مرتفعات «تكانت»؛ وعرج على تجربته الدراسية في معهد «بوتلميت». وفي نطاق تجربته المثمرة تكلم عن بدايات مدينة نواكشوط والخطوات الأولى لتأسيس الدولة الموريتانية، وأعطى مساحة كبيرة في هذا الصدد للحديث عن جيل التأسيس.

وأجاب عن سؤال حول عتبة التأليف والترجمة، معترفاً أن تجربته في الإذاعة كانت السبب الأول في تأليفه الكتب لاحقاً. كما احتضن بيت شعر الأقصر، ندوة بعنوان «قصائد ونصوص من الأدب المصري القديم» استضاف فيها الباحث في الآثار المصرية والأديب محمد إمام صالح، احتفاء بحصوله على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية من جامعة جنوب الوادي، وقدم الندوة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر مؤكداً على دور بيت الشعر في تقديم الوجوه الشابة المبدعة ودفعها إلى صدارة المشهد الثقافي.