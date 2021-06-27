طلبة «التصميم» في أمريكية الشارقة يحولون الخردة إلى معرض للأسطح ذات التصميمات المخصصة

المصدر: الشارقة - البيان

قامت كل من بتول الأسمر ورجاء تاي وليلى مطرجي، وهن حديثات التخرج في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ببدء مشروعهن الحالي بتفويض من شركة كوسنتينو؛ الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الأسطح. تم عرض التصميم RELounge في معرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي هذا العام؛ وهو عبارة عن سطح مستدام تم إنشاؤه بالكامل تقريباً من بقايا مواد السطح الرائدة، ديكتون وسايلستون التي تستخدمها شركة كوسنتينو والتي تم جمعها من مصنعي العلامة التجارية في الإمارات العربية المتحدة.

يعد هذا المشروع التعاون الثاني بين الجامعة الأمريكية وكوسنتينو، حيث شهد هذا المشروع عمل الطالبات، تحت إشراف الأستاذ المساعد جوان رودلان، لتسليط الضوء على أهمية الاستدامة والتزام الشركة بالاقتصاد الدائري من خلال إنشاء سطح بأقل بصمة كربونية باستخدام ألواح الخردة المتبقية من كوسنتينو.

خلال سنوات الدراسة الأربع في كلية العمارة والفنون والتصميم، أتيحت الفرصة للثلاثي لاستكشاف مجموعة كبيرة من تقنيات وأساليب التصميم وتطبيقها؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا التعاون مع كوسنتينو نقل تعلمهم إلى المستوى التالي.

مع دخول المصممات الثلاث إلى الساحة المهنية كخريجات جديدات، يأملن في صقل مهاراتهن في سوق العمل وبالدراسات العليا قبل فتح شركة التصميم الخاصة بهن معاً.