«علماء غيّروا العالم» يعرض إنجازات الأدباء والعلماء

في عرض إثرائي منوّع بين المعلومة والقصة والاستقصاء المعرفي، استكملت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج «علماء غيّروا العالم»، الذي يهدف إلى توعية منتسبيها في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، وإثراء معارفهم بإنجازات العلماء والأدباء الذين أسهموا في صنع تاريخ الحضارة البشرية وغيروا العالم أدباً وعلماً. (الشارقة - البيان)

واطلع المنتسبون خلال ورش عمل البرنامج على عرض تقديمي لبعض من نماذج الاختراعات عبر التاريخ، منذ الإغريق وحتى العصر الحالي، وتعرفوا إلى الفرق بين مفهوم الاختراع والاكتشاف، عبر الإلمام بالأدلة التفسيرية لكل منهما.

كما تعرف المنتسبون إلى إبداعات العلماء العرب والغربيين في مجالات الرياضيات والهندسة والطب والفيزياء والكيمياء، وتابعوا بشغف مجموعة من الأقوال التي خلدها التاريخ، لعلماء وأدباء غيروا العالم، وتفاعلوا معها في استجابة أدبية أظهرت مدى تمكنهم وإتقانهم لمهارات التحدث الجاذبة، وبراعتهم في استثمار مفردات اللغة العربية وتوظيفها في التعليق على تلك الأقوال وإبداء آرائهم فيها.

وشاهد المنتسبون مقطعاً مرئياً دار في فلك عالِم وقصته، حمل عنوان «قصة اكتشاف البنسلين»، للطبيب الإسكتلندي ألكسندر فلمنج، والدور الفعّال لعقار البنسلين في إنقاذ حياة ملايين البشر.

قدم المنتسبون في ختام البرنامج نتاجات أدبية من إبداعاتهم، طبّقوا من خلالها مهاراتهم المكتسبة في البرنامج لعرض سيّر العلماء واكتشافاتهم المؤثرة في خدمة البشرية، وتنوعت إبداعات الناشئة بين العرض التقديمي، والتعليق والتدوين الصوتي «بودكاست»، والمقال المعلوماتي، والمشهد التمثيلي.

ونوقشت العروض المقدمة في أجواء تفاعلية جسدت مدى رؤية وفهم وإدراك الناشئة، وشغفهم بسيَر العلماء وقصصهم الملهمة والاقتداء بها في الإصرار على النجاح وخوض التحديات والتغلب على المعوقات والاستفادة منها كمقومات للتفرد والتميز.