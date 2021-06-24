«الشارقة للكتاب» يمد جسر التواصل بين الثقافة الإسبانية والعالم العربي

المصدر: مدريد - البيان

أكد مسؤولون في قطاع الثقافة الإسباني أن مشاركة إسبانيا ضيف شرف على الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ستكون نوعية وكبيرة وتليق بحجم المعرض وقيمته وتأثيره على الحراك الثقافي العالمي، وكشفت وزارة الثقافة الإسبانية عن تخصص فريق عمل لنقل تاريخ وراهن الثقافة الإسبانية إلى المنطقة العربية من خلال بوابة المعرض ومد جسور تواصل وتبادل ثقافي عميق بين الثقافة العربية ونظيرتها الإسبانية.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وفداً من هيئة الشارقة للكتاب مع وزارة الثقافة الإسبانية، وترأسه أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، بحضور ماجد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الإسبانية وأنطونيو ألفاريز بارثي، سفير المملكة الإسبانية لدى دولة الإمارات، وماريا خوسيه غالفيز، المديرة التنفيذية للكتاب في وزارة الثقافة والرياضة الإسبانية، وبيلار توري فيلافيرده، عضو استشاري، في وزارة الثقافة والرياضة الإسبانية.

عمل مشترك

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس في العاصمة الإسبانية مدريد، آليات النهوض بفرص العمل المشترك والتعاون الفعّال في مختلف القطاعات الثقافية، وفتح أفق التبادل الثقافي بين الشارقة والمؤسسات والهيئات الإسبانية المعنية بالكتاب وصناعته.

وناقش الجانبان مشاركة إسبانيا ضيف شرف خلال فعاليات الدورة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب والتي ستكون أكبر مشاركة إسبانية كضيف شرف في معرض كتاب في المنطقة العربية والأولى من نوعها، حيث أكد الجانب الإسباني أن المشاركة ستكون كبيرة ونوعيّة على مستوى حجم الفعاليات وعدد الأنشطة.

خطة

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تجدد استضافة إسبانيا ضيف شرف على معرض الشارقة الدولي للكتاب، الرؤية النوعية لإمارة الشارقة التي وضع دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تتجسد في الإيمان بأن الكتاب أحد الركائز الأساسية في تعميق العلاقات بين البلدان والثقافات، وهو الوسيط الأكثر متانة وتجذراً في فتح مجالات عمل مشترك وتعاون نوعي طويل الأمد بين المدن والبلدان والثقافات».

من جانبها قالت المديرة التنفيذية للكتاب في وزارة الثقافة: «نعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية في إسبانيا على إعداد برنامج نوعي ومميز لمشاركتنا ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب، وسيكون البرنامج كبيراً بقدر أهمية معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعد واحداً من أهم معارض الكتاب في المنطقة العربية والعالم».

من جانبه، ثمّن ماجد السويدي سفير دولة الإمارات لدى المملكة الإسبانية الدور الثقافي الذي تقوده إمارة الشارقة في تعزيز العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات ومختلف بلدان العالم، وأكد أن الروابط بين الإمارات وإسبانيا متجذرة وممتدة، وتتجلى في خطة الإمارات التي اعتمدتها أخيراً لإدخال اللغة الإسبانية إلى المنهاج التعليمي.