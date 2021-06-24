موسم أصيلة الثقافي الـ 42 ينطلق غداً

المصدر: أصيلة - البيان

تنظم مؤسسة منتدى أصيلة، تحت رعاية الملك محمد السادس، موسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين في المغرب، وذلك بدورتين، في الصيف وفي الخريف. وينظم الموسم بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة)، وجماعة (بلدية) أصيلة.

ستخصص الدورة الأولى للفنون التشكيلية، التي تبدأ غداً، وتستمر إلى الأحد المقبل، وخلال هذه الدورة، يحتضن الموسم ندوة حول «دور الاقتصاد الإبداعي في التنمية»، من 9 إلى 11 يوليو، وذلك بشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو). ويتولى المنتدى المتوسطي للشباب - المغرب (FOMEJ)، الإشراف على الجوانب التنظيمية للندوة، التي يحضرها قرابة ثلاثين مختصاً من المغرب والدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.

ويشمل برنامج هذه الدورة الصيفية، تنظيم مشغل الصباغة على الجداريات، كما جرت العادة منذ ربيع 1978، بمشاركة 11 فناناً في مختلف أزقة مدينة أصيلة العتيقة، ومشغل النحت والرسم، بمشاركة 11 فناناً في مشاغل الفنون التشكيلية في قصر الثقافة، وتنظيم مشغل الصباغة على الجداريات الخاص بأطفال مدينة أصيلة، في حدائق قصر الثقافة، إلى جانب معرض «ربيعيات 2021»، الذي سيقام في رواق المعارض، بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، ومعرض أعمال «مشغل أطفال الموسم»، الذي سيقام أيضاً في رواق المعارض بمركز الحسن الثاني، و«معرض الفنانين الزيلاشيين الشباب»، الذي سيقام بديوان قصر الثقافة.

أما الدورة الثانية من موسم أصيلة هذا العام، فستنظم من الجمعة 22 أكتوبر، إلى السبت 13 نوفمبر المقبل، وتستضيف ست ندوات، وذلك في إطار الدورة 35 لجامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة. وستشهد الندوات حضوراً عربيّاً وأفريقياً ودولياً لافتاً، بمشاركة صفوة من الباحثين والمفكرين وأصحاب قرار نافذين.