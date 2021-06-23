«قصر الوطن».. رحلة بصرية في معاني الأصالة والعراقة

المصدر: أبوظبي - البيان

يتيح قصر الوطن لزواره تجارب إنسانية وثقافية وحضارية داخلية وخارجية مميزة، ويعتبر عرض الصوت والضوء من أبرز هذه التجارب التي تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بروعة وبهاء القصر على الواجهة الخارجية للمبنى الرئيسي للقصر في رحلة مرئية من ثلاثة فصول تمزج بين أحدث التقنيات السمعية والبصرية لإبراز روح الأصالة والتراث التي شكلت أسس النهضة والتقدم.

وينطوي تنظيم عرض الصوت والضوء على عملية تقنية معقدة يتم خلالها استخدام 52 جهاز عرض ضوئي لعرض القصة على الواجهة الخارجية لمبنى قصر الوطن؛ حيث يقوم فريق عمل متخصص بالتكنولوجيا بتشغيل العرض بانسيابية.

وينظم عرض الصوت والضوء كل يوم خميس وجمعة وسبت عند الساعة 7:30 مساءً ولمدة 15 دقيقة، في أمسيات فريدة تحتفي بروعة وبهاء القصر في مشهد فني بديع يستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول ينتقل خلالها الزوار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق.

يعتبر قصر الوطن معلماً عمرانياً فريداً تعبق ثناياه بكل العناصر الجمالية التي تتجسد في فنون الهندسة المعمارية والتجارب التاريخية والثقافية المتنوعة ليمثل الوجهة الأمثل للزوار في العاصمة أبوظبي.