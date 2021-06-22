«مدام توسو» تحط رحالها في دانة الدنيا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «مرلين إنترتينمنتس» المحدودة؛ أحد أكبر مشغلي الوجهات والمنتزهات الترفيهية الرائدة عالمياً، رسمياً عن إطلاق الوجهة الأكثر جاذبية في العالم متحف «مدام توسو» في دبي، داخل جزيرة «بلوواترز»، إحدى أشهر الوجهات في دبي، التي تتميز بالإطلالات الساحرة على مياه الخليج الكريستالية. يمكن للسياح والمقيمين قضاء أمتع الأوقات الاستثنائية مع أجواء الفن والشهرة، حيث يمكنهم مقابلة نسخ ليس لها مثيل لأشهر النجوم في المنطقة، فضلاً عن أشهر وأهم النجوم حول العالم، كل ذلك وأكثر تحت سقف واحد في وجهة ترفيهية عائلية، تقدم مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية الممتعة على مدار السنة.

ومن المقرر أن يفتح متحف «مدام توسو» دبي أبوابه ويستقبل أول زواره في وقت لاحق من العام الجاري، إذ سيوفر تجربة ترفيهية تفاعلية من نوع جديد كلياً مفعمة بالأضواء والشهرة مع أجواء الفن والنجوم؛ تتيح للزوار الاقتراب والتقاط أجمل الصور مع 60 من المجسمات الشمعية، التي تمثل أشهر النجوم والنجمات العالميين، بما في ذلك 16 من تماثيل الشمع الجديدة لأشهر النجوم والنجمات في منطقة الشرق الأوسط. يقع «مدام توسو» في دبي بجوار «عين دبي» أكبر عجلة ترفيهية في العالم، وسيعزز المتحف موقع هذه الوجهة النابضة بالحياة كونها واحدة من أهم الوجهات جذباً للسياح في دبي.

نبذة

افتتح «مدام توسو» أبوابه لأول مرة في عام 1835 في لندن، وتم نحت كل تمثال في «مدام توسو» بالاستعانة بخبرة أهم النحاتين، الذين يستخدمون التقنيات ذاتها، التي استخدمتها «ماري توسو» الشهيرة عالمياً، ولنحت تمثال من الشمع يشبه الإنسان قد يستغرق النحات نحو 12 أسبوعاً بشكل إجمالي، وخلال تلك الفترة يقوم فريق العمل بتوثيق 500 قياس دقيق للجسم، وتركيب خصلات شعر حقيقية واحدة تلو الأخرى، مع طلاء طبقات لا حصر لها من الدهانات، لبناء درجات تماثل لون البشرة، والمزيد مما يساعد على تحقيق أعلى درجة استنساخ لشكل النجوم والشخصيات المشهورة لدى «مدام توسو»، ولهذا ذاع صيته عالمياً لأكثر من قرنين من الزمان، ويُعد الوقت ودقة الصناعة والحرفية من العوامل المؤثرة على تكلفة تلك التماثيل الشمعية لدى مدام توسو؛ التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 700,000 درهم إماراتي (150,000 جنيه استرليني) اعتماداً على التفاصيل المطلوبة.