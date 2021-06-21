«أطفال الشارقة» تشجع منتسبيها على القراءة والاطلاع

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن برنامج «نادي القراءة»، العديد من البرامج والورش التفاعلية «عن بعد»، عبر تقنية الاتصال المرئي، مستهدفةً من خلالها الأطفال في الفئة العمرية من 6-12 سنة.

ففي المستوى الأول من برنامج «القراءة»، تعرف الأطفال على جدول التحفيز، الذي يسهم في تشجيعهم على المطالعة والقراءة، إضافة إلى «الهرم القرائي»، وهو نموذج يسهل عليهم قراءة الكلمات وتقسيمها ونطقها بشكل صحيح، حتى يكتسبوا مهارة القراءة السريعة، كما تدرب الأطفال على مهارة الاستماع الجيد، من خلال قراءة قصة قصيرة، إضافة لمشاركتهم في مسابقة الكلمات، وهي مسابقة تهدف إلى إدخال التشويق والحماس على هذه الورش.

أما ضمن المستوى الأول من برنامج «الحكواتي»، فتعرف الأطفال إلى سرد الحكايات ومهاراتها، وكيفية صياغة وانتقاء الحكايات المناسبة، وقراءة القصة بطريقة تغيير الأداء الصوتي، والتشويق عبر استخدام ملامح الوجه والأداء الحركي، في سرد القصص، إضافة إلى العديد من المهارات، منها: سلامة النطق ومخارج الحروف، وجماليات اللغة العربية، وأساليب تشويق المستمع، وتنويع الأداء وتصوير المشاهد، وفنون السرد القصصي.

الجدير بالذكر، أن برنامج «نادي القراءة»، هو أحد البرامج التكاملية بين مؤسسات ربع قرن، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الطفل في القراءة والكتابة، والتشجيع على وجود مكتبة صغيرة في كل بيت، وذلك من خلال سلسلة الكتب التي سيتم توزيعها على أعضاء نادي القراءة.